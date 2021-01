Spolupráce Hyundai a Applu na vývoji a výrobě Apple Car je čím dál blíž

O autonomním vozidle z dílny společnosti Apple se hovoří již pěkných pár let. Čas od času se také v této souvislosti vynoří zprávy, které skutečně stojí za pozornost – zprávami tohoto typu jsou například zvěsti o tom, že Apple chce na svém autonomním vozidle spolupracovat se společností Huyndai Motor. Agentura Reuters v této souvislosti citovala koncem minulého týdne zprávu deníku Korea IT News, podle které mají obě firmy v plánu již letos v březnu podepsat dohodu o vzájemné spolupráci.

Zpráva byla zveřejněna poté, co jeden z mluvčích automobilky Hyundai minulý týden potvrdil zvěsti o jednání se společností Apple ohledně potenciální dohody o výrobě budoucího Apple Car. Dotyčný tehdy uvedl, že Apple v současné chvíli jedná s větším počtem celosvětových výrobců vozidel, a že mezi nimi je právě i Hyundai Motor. „Vzhledem k tomu, že jednání je zatím jen v počáteční fázi, nedošlo zatím k žádnému konkrétnímu rozhodnutí,“ zdůraznil tehdy zmíněný mluvčí. Deník Korea IT News uvádí, že firmy Hyundai a Apple pomalu, ale jistě směřují k podpisu dohody o spolupráci na autonomních vozidlech, přičemž k podpisu této dohody by mělo dojít již v březnu tohoto roku. Samotná výroba by pak mohla být zahájena již v roce 2024, a s největší pravděpodobností bude probíhat ve Spojených státech.

Zmíněné noviny se ve své zprávě odvolávají na zdroje z oblasti automobilového průmyslu, a dále specifikují, že výroba budoucího autonomního elektronického vozidla od Applu by měla buďto probíhat v továrně Kia Motors v Georgii, nebo obě firmy nechají společnými silami vybudovat vlastní továrnu na území Spojených států. V průběhu roku 2024 by mělo být vyrobeno zhruba 100 tisíc autonomních vozů, objem roční výroby by se postupně mohl vyšplhat až na 400 tisíc. Testování první „betaverze“ Apple Car by podle Korea IT News mohlo být zahájeno již v průběhu tohoto roku. Tyto zprávy jsou ale svým způsobem v rozporu s tím, co v souvislosti s Apple Car uvedla například agentura Bloomberg nebo analytik Ming-Chi Kuo – podle těchto zdrojů by totiž celý proces vývoje, testování a výroby měl být výrazně pomalejší, a první Apple Car by měl spatřit světlo světa nejdříve v roce 2028.