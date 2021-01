Majitelé Apple Watch SE a Series 6 hlásí problémy s výškoměrem

Nové Apple Watch SE a Series 6 dostaly do vínku nenápadnou novinku ve formě výškoměru, který je schopen ukazovat uživatelům jejich nadmořskou výšku v reálném čase. Jak se však nyní s odstupem času zdá, novinka nemusí fungovat zcela optimálně. Vyplývá to alespoň z přibývajícího množství stížností na diskuzních fórech Applu, převážně pak těch v Německu.

Podle uživatelů využívajících na svých nových Apple Watch výškoměr funguje vše poměrně přesně až do okamžiku, kdy nastane nízký tlak vzduchu. Právě ten je totiž schopen měření hodinek výrazně zmást a to klidně o 300 výškových metrů. Pravdou sice je, že nízký tlak vzduchu se podepisuje na funkčnosti většiny barometrických výškoměrů, ty však lze jednoduše rekalibrovat a tím se dostat zpět na správné hodnoty. To však Apple u svých Watch bohužel uživatelům neumožňuje a rekalibraci nechává na hodinách automaticky. Další bolístkou této funkce je pak fakt, že ačkoliv u ní Apple sliboval velkou přesnost díky propojení několika technologií včetně informací z GPS či okolních WiFi, evidentně se žádné propojování nekoná, jelikož kdyby tomu tak bylo, data z GPS by hodinkám jasně řekly, že data z jejich barometru nemohou být správná.

S ohledem na charakter celého problému se dá naštěstí už nyní říci, že ačkoliv je nepříjemný, půjde 100% softwarově opravit. O nic jednoduchého se sice zřejmě jednat nebude, přesto bychom se však mohli záplaty dočkat v nejbližších týdnech či měsících. Výškoměr je totiž jednou z hlavních novinek nové generace Apple Watch a jeho nesprávná funkčnost na Apple rozhodně dobré světlo nevrhá.