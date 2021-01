Jaká vylepšení chceme letos vidět u Apple Watch Series 7

Jedním z nejočekávanějších jablečných produktů roku 2021 budou bezesporu nové Apple Watch. Ačkoliv o nich sice zatím přespříliš nevíme, určitou vizi jsme přesto schopni si o nich díky pár únikům udělat vcelku solidní obrázek, který lze “dokreslit” našimi vizemi a očekávání. Jaké by tedy chystané Apple Watch Series 7 mohly být?

Delší výdrž baterie

Výdrž baterie je jedním z největších strašáků Apple Watch už od jejich první generace. Od každé nové generace se proto očekává, že v tomto směru přinese zlepšení, přičemž jinak tomu není samozřejmě ani u blížících se Apple Watch Series 7. Jak by mohl prodloužení jejich výdrže Apple docílit sice není v tuto chvíli tak úplně jasné, v úvahu nicméně připadá například nasazení výrazně úsporného čipu či nového typu baterií, které by byly schopné i přes miniaturní rozměry zajistit hodinkám delší výdrž baterie. Pomoci s výdrží by mohlo ale například i nasazení úspornějšího displeje či senzorů pro monitoring zdraví uživatelů.

Smrt fyzického bočního tlačítka

Od Apple Watch Series 7 se očekává hned několik designových změn, přičemž jednou z nich by mělo být i odstranění fyzického tlačítka z jejich boku. Místo něj by na ně mělo dorazit tlačítko haptické, jako je tom například u iPhonů SE 2. generace v případě jejich Home Buttonu. To by jinými slovy znamenalo, že by se tlačítko sice již nedalo fyzicky stisknout, ale díky haptické odezvě by měl uživatel pocit, že jej do těla hodinek přesto zatlačil. Díky této změně by měl jednak Apple v těle Apple Watch ušetřit fyzický prostor, který je nyní potřebný pro fyzické řešení, a zároveň by zvýšil jejich voděodolnost, což by rozhodně nejednoho uživatele potěšilo.

Zúžení rámečků kolem displeje

Ačkoliv jsme se zúžení rámečků u displeje Apple Watch dočkali již v roce 2018, rozhodně se o nich nedá říci, že by byly vyloženě úzké. Po dlouhých třech letech proto očekáváme, že se Apple u Series 7 opět odhodlá ke větší “rámečkové dietě”, díky které naroste celková využitelná plocha displeje u Apple Watch. Jasně, nemůžeme čekat šířku shodnou například s displeji iPhonů, avšak každý kousek dolů je u displeje produktu velikosti Apple Watch jen a jen k dobru, jelikož se díky němu může stát využitelnějším.

Užší tělo

Další designovou změnou, se kterou se u Apple Watch Series 7 již víceméně počítá, je zúžení těla hodinek, díky čemuž by měly více přilehnout k zápěstí uživatele. Podobného upgradu jsme se totiž dočkali i v roce 2018 s příchodem Apple Watch Series 4 a proto se obecně očekává, že se kalifornský gigant vydá i u nadcházejících Watch stejnou nebo minimálně velmi podobnou cestou. Jako špatná se totiž v roce 2018 neukázala a je tudíž jasné, že ani v příštím roce by špatnou volbou nebyla.

Nové zdravotní funkce

Měření zdravotních funkcí uživatelů patří mezi jedny z největších předností Apple Watch. Dá se proto předpokládat, že ani blížící se Series 7 “neuniknou” vylepšení tohoto prvku, byť je v tuto chvíli zatím nejasné, jak přesně. V úvahu připadá například možnost měření krevního tlaku či výrazné zpřesnění snímání tepu či EKG. Dlouhodobě se rovněž spekuluje nad neinvazivním měřením hladiny cukru v krvi, což by bylo velmi užitečné zejména pro diabetiky. Otázkou je nicméně to, jak přesné by mohlo podobné měření být.