Apple chce naučit budoucí Apple Watch měřit krevní tlak

Apple se v posledních letech absolutně netají tím, že je jednou z jeho priorit zlepšení zdraví jeho uživatelů. Toho chce dosáhnout technologiemi ve svých produktech, které dlouhodobě vyvíjí a využívá v Apple Watch. Ty sice v současnosti zvládnou “jen” měření tepové frekvence, snímání EKG či měření okysličení krve, podle nového patentu pro ně však má Apple v plánu i měření krevního tlaku a to poměrně inovativní metodou.

Zatímco v současnosti se měří krevní tlak zjednodušeně řečeno skrze tlakový “rukáv”, kterým je nutné stáhnout ruku uživatele a následně vyčkat na data z tlakoměru, Apple by rád měřil tlak pomocí moderních technologií. Podle nové patentové přihlášky přemýšlí konkrétně nad možností využití externího senzoru, který by měl uživatel připevněný na druhé ruce než Apple Watch. Ten by měl vyslat speciální pulz, který by měl projít přes srdce až do druhé ruky k hodinkám. A právě z doby, kterou bude pulz k průchodu člověkem potřebovat, by měly být hodinky schopné vypočítat krevní tlak.

Je otázkou, jak přesné podobné měření tlaku bude, potažmo zda se jej Applu vůbec podaří dotáhnout ke zdárnému cíli. Jedná se totiž bezesporu o velmi komplikovanou technologii, která tu zatím minimálně pro komerční využití není. Pokud se však dokončit podaří, je jasné, že bude stejně kvůli nutnosti použití dalšího externího zařízení ve formě senzoru využívána méně než například EKG či měření tepové frekvence. Ale kdo ví, třeba se i s tímto “problémem” Apple nakonec vypořádá.