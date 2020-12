Jak se starat o Mac v zimě

Zatímco nad radami ohledně toho, jak se starat o Mac v horkém počasí, se nikdo asi nepozastaví, článek o péči o Mac v zimě by mohl možná někoho překvapit. Samozřejmě si nemyslíme, že byste uprostřed sjezdovky nebo v polovině horského výstupu vytáhli svůj MacBook a začali se s přáteli dělit o své zážitky – náš dnešní článek je určen hlavně těm, kteří se svým MacBookem cestují v zimě.

Pozor na zimu

Podobně jako u vysokých teplot existuje i u těch nízkých riziko, že v extrémech může dojít k poškození nebo zhoršenému fungování vašeho Macu. Společnost Apple na svých stránkách doporučuje používání Macu při teplotách od 10°C do 35°C. Dokud se teploty pohybují nad nulou, mělo by být používání vašeho Macu relativně bez problémů, při poklesu na nulu byste už ale mohli zaznamenat první potíže. Nízké teploty mají – podobně jako ty vysoké – negativní vliv na rychlost a hladkost chodu Macu, rychlost vybíjení baterie, při hodně nízkých teplotách můžete zaznamenat i samovolné vypínání Macu. Rada je v tomto směru tedy jasná – pokud možno nepoužívat Mac při teplotě pod 10°C. Pokud vám nic jiného nezbývá, určitě nic nezkazíte tím, že svůj Mac opatříte krytem. Pravidlo “čím víc vrstev, tím vyšší bezpečí” platí i pro přepravu Macu v mrazu – kromě klasického krytu můžete svůj MacBook uložit do obalu, a pokud nemáte po ruce příslušenství tohoto typu, můžete ho nahradit například oblečením.

Vyhněte se prudkým změnám

Přechody mezi velkými teplotními rozdíly nedělají dobře ani lidem, ani elektronice. Pokud jste svůj Mac měli delší dobu v nízké teplotě – ať už třeba v nevytopeném autě, nebo v batohu či tašce bez dalších vrstev – pro jistotu jej ihned po příchodu do tepla nezapínejte ani nepřipojujte k nabíječce. Položte svůj Mac na místo mimo dosah topení a dopřejte mu alespoň půl hodiny na to, aby se stihl vzpamatovat. Poté ho můžete připojit na nabíječku a zkusit zapnout. Může se stát, že se váš Mac zpočátku nebude chtít zapnout. V takovém případě ho ponechte připojený k nabíječce a ještě chvíli vyčkejte – po určité době by se měl začít vzpamatovávat.

Pozor na kondenzaci

Podobně jako třeba při přemístění iPhonu z mrazivého do teplého počasí může i u MacBooku dojít ke kondenzaci vodních par. Pokud máte obavy z toho, že by k něčemu takovému mohlo dojít, můžete zkusit svůj Mac vložit do mikrotenového uzavíracího sáčku a nechat ho aklimatizovat. K tomuto kroku byste se ale měli uchylovat opravdu jen v extrémních situacích.