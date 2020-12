Evropská unie může Applu zakázat zvýhodňovat vlastní aplikace v App Store

Technologickými giganty obávaný akt o digitálních službách (Digital Services Act) z dílny Evropské komise už je na cestě a přestože jeho přesné znění zatím není známo, minimálně v jedné oblasti už se Apple a jeho kolegové z branže mohou začít připravovat na jisté změny. Z nedávného rozhovoru s evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž Marghrete Vestagerovou totiž vyplývá, že se legislativa mimo jiné zaměří i na pravidla, dle jakých budou moci provozovatelé platforem jako App Store či Obchod Play propagovat své vlastní aplikace.

V rozhovoru s americkou televizní stanicí CNBC se Vestagerová rozmluvila o připravované legislativě pro digitální služby, kterou by Evropská komise měla odhalit již v následujících dnech. Dle komisařky se některé ze změn budou zabývat pravidly zamezujícími tomu, aby provozovatelé online služeb zvýhodňovali své vlastní aplikace na úkor své konkurence. Akt by tak měl v této oblasti nastavit rovná pravidla pro všechny, tedy by měl omezit či přímo zakázat způsoby, jakými například Apple může ve svém App Store zviditelňovat svou Apple Music oproti třeba konkurenční Spotify. Změny by tak neměly být zaměřeny na redukci velikosti těchto platforem, ale na umožnění spravedlivé soutěže mezi těmi, kteří jich využívají. „Pokud nabudete takových rozměrů, je jen spravedlivé omezit sám sebe tak, aby ostatní měli rovnou příležitost dělat svůj byznys,“ zmínila v rozhovoru Vestagerová.

Evropská komise by měla novou legislativu v podobě aktu o digitálních službách představit Evropskému parlamentu ještě před koncem tohoto roku. Pokud se obě instituce domluví a návrh bude přijat a ratifikován parlamenty členských zemí, technologičtí giganti patrně budou mít co dělat, aby se evropskému trhu přizpůsobili. Dopady na ně by však teoreticky měly zmírnit listopadové rozhovory s autory legislativy, na které byli zástupci společností, kterých by se měly změny dotknout, přizváni.