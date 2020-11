Evropská komise obvinila Amazon z porušení hospodářské soutěže

Evropská unie je, co se týče mimoevropských gigantů, poslední dobou velmi čilá. Nově Evropská komise obvinila Amazon ze zneužívání dominantního postavení na trhu na úkor obchodníků, kteří přes něj nabízí produkty. Počátky sahají už do roku 2018. Vyšetřování Amazonu prý ukázalo, že společnost shromažďuje důvěrná data obchodních partnerů, čímž získává neférovou výhodu oproti konkurenci. Amazon jakákoli obvinění přirozeně odmítá. Prokáže-li se vina, může dostat Amazon pokutu až ve výši 10 % ročních tržeb, což by rozhodně pocítil.