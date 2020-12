Evropská unie žene Apple kvůli zpomalování iPhonů před soud

Nadnárodní skupina Euroconsumers, sdružující spotřebitele čtyř zemí EU a Brazílie, podala začátkem prosince dvojici žalob na společnost Apple. Tu tak čekají další soudní peripetie, obě žaloby se přitom opět týkají záměrného snižování výkonu iPhonu 6 a jeho variant. To Apple zavedl v iOS verze 10.2.1 za účelem prodloužení životnosti baterie zařízení, aniž by o tom však majitele těchto zařízení informoval.

Fotogalerie euroconsumers_apple_zaloba Force restart iPhone 6 iPhone 6S Pexels nahled fb Zdroj: Pexels iPhone 6s +3 Fotek iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6s 11 Vstoupit do galerie

Euroconsumers, prominentní organizace zaměřená na obhajobu práv spotřebitelů, zažalovala Apple pro jeho údajně „neférové a zavádějící obchodní praktiky“ ve Španělsku i v Belgii. Skupina argumentuje tím, že Apple s výše zmíněnou aktualizací systému přišel se „záměrným zastaráváním“ iPhonu 6, 6 Plus, 6S a 6S Plus, čímž zákazníky mimo jiné nekalým způsobem podněcoval k přechodu na novější model. Po technologickém gigantovi ze Silicon Valley pak skupina žádá kompenzaci 60 euro pro každého postiženého spotřebitele ve Španělsku a Belgii, obdobné žaloby však Euroconsumers plánuje i v Itálii a Portugalsku, kde rovněž působí. Celkem by tak Apple mohl zaplatit až sumu blížící se 180 milionům euro, v přepočtu tedy téměř 5 miliardám korun.

Apple funkci zpomalující tyto iPhony zavedl jako řešení problému, kdy se některým uživatelům při vysoké zátěži baterie jejich zařízení náhle vypínala. Vinu údajně nesla postupná degradace baterie a právě v případě iPhonů, jejichž baterie již nemusely být zcela funkční, tak po aktualizaci na iOS 10.2.1 docházelo k omezování výkonu jejich procesoru. Přestože však aktualizace vyšla již v lednu roku 2017, záměrné zpomalování iPhonů Apple otevřeně přiznal až na samém konci toho roku, načež se na něj snesla vlna kritiky a vznikla kauza dosud známá pod názvem BatteryGate. Za nedostatečné informováních svých zákazníků se později společnost omluvila a přišla s nabídkou na výměnu baterií za 29 dolarů, ještě letos ovšem po soudním procesu ve Spojených státech musela pro utajovanou manipulaci s výkonem starších zařízení vyplatit americkým zákazníkům dohromady okolo půl miliardy dolarů. Obdobného výsledku se nyní patrně snaží docílit i spotřebitelská skupina Euroconsumers, která se na americký případ přímo odvolává.