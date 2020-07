Uživatelé v USA si už mohou na webu nárokovat odškodné od Applu za zpomalování iPhonů

Zřejmě každý uživatel iPhonu či jiného jablečného produktu někdy slyšel o průšvihu Applu se zpomalováním iPhonů (BatteryGate). Společnost mlčky přiškrtila výkon zařízení, aby údajně zajistila delší výdrž baterie. Poté, co vyšla skutečnost najevo, se na Apple začla valit jedna žaloba za druhou, jelikož si kdekdo takové počínání vyložil tak, že Apple snížil výkon zařízení, aby zákazníci šli a koupili nejnovější iPhone. Apple se omluvil a v prosinci 2017 nabídl do konce roku 2018 výměnu baterie u iPhonu 6 a novějších za 29 dolarů. Poté vydal iOS 11.3 s dnes již známou funkcí Kondice baterie.

Apple na začátku tohoto roku přistoupil na vyrovnání se všemi uživateli, kterých se zpomalení iPhonu nějakým způsobem dotklo. Byť Apple kompenzaci zaplatí, odmítá, že by jakkoliv jednal protiprávně. Tímto krokem chce údajně předejít možným dlouhým soudním tahanicím. Ve Spojených státech každý vlastník iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus nebo iPhone SE s operačním systémem iOS 10.2.1, jenž zaznamenal zmíněné problémy se zpomalením nebo vypínáním zařízení, má nárok na odškodné ve výši přibližně 25 dolarů. Výše této částky se může mírně lišit na základě vznesených nároků. Celkově Apple zaplatí 310 až 500 milionů dolarů. Pro tyto účely byla vytvořena webová stránka, na které mohou uživatelé uplatnit nárok, přezkoumat své další možnosti či se nechat z kolektivní žaloby vyloučit, aby mohli Apple v této věci žalovat individuálně.