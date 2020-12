Na iOS míří meta adventura There Is No Game: Wrong Dimension

Všechno to začalo malým projektem na jednom z game jamů, událostí, kde se skupina vývojářů snaží vyrobit kompletní hru během šibeničního termínu. Z jedné takové události vzešla hříčka There Is No Game, ve kterém hlas vyprávěče trvá na tom, že aplikace, co jste si zrovna stáhli, rozhodně není hra, a že nejlépe byste udělali, kdyby jste se otočili na podpatku a odkráčeli pryč. Pomocí skrytých interakcí s nápisy a uživatelským rozhraní ovšem nakonec dokážete z programu nějakou tu hratelnost vykřesat. Na stejném konceptu funguje i spirituální pokračování There Is No Game: Wrong Dimension. To k jednoduchému nápadu navíc přidává i zábavnou kritiku různých herních žánrů. Vývojáři z Draw Me a Pixel nyní oznámili, že se pokračování podívá i na iOS.

There Is No Game: Wrong Dimension začíná stejným způsobem jako její předchůdce. Na rozdíl od něj se však příběh pokračování točí kolem zlého glitche, který terorizuje různé hry a vy se za ním musíte vypravit a zastavit ho. Během putování si hra dělá legraci z celého adventurního žánru, kdy po hráči vyžaduje ne na první pohled zcela zřejmé řešení hádanek. Hra dokáže až do konce neustále překvapovat a k tomu, abyste si ji užili žádnou znalost dalších videoher nepotřebujete. Na iOS dorazí 17. prosince, přeobjednat si ji můžete už nyní za 129 korun.