Představí Apple příští týden poslední letošní novinky?

Mysleli jste si, že má Apple již veškeré novinky chystané pro letošní rok vystřílené? Pak se možná pletete. Podle zdrojů portálu MacRumors by totiž mohlo již příští týden v úterý proběhnout skrze tiskovou zprávu představení dalších nových produktů, které navíc budou zřejmě hardwarové. Vyplývá to alespoň z tvrzení zdrojů výše uvedeného portálu, podle kterého upozornil Apple své techniky na to, že v úterý příštího týde ve 14:30 našeho času plánuje určité změny související s Apple Care, které se váže právě k hardwarům.

Technikům sice Apple neřekl vyloženě to, že představí nové produkty, avšak měl je upozornit na to, ať jsou na tuto dobu připraveni a díky tomu mohou rychle nasadit SKU nových produktů, nové/aktualizované popisy produktů potažmo nové/aktualizované ceny produktů v rámci Apple Care. Takřka stejné instrukce přitom jeho technici dostali například i v říjnu při představení iPhonů 12, kvůli čemuž se zdá právě představení nového hardwaru vcelku pravděpodobné.

Jelikož je jasné, že do Vánoc Apple jen stěží uspořádá další tiskovou konferenci lze příští úterý očekávat “jen” tiskovou zprávu, se kterou si Apple vystačil například i při představení iPadů Pro 4. generace, jarních MacBooků Pro, Air či iMaců. S ohledem na tuto skutečnost se proto dá předpokládat, že ani příští týden (pokud představení proběhne) by nedorazilo něco vyloženě revolučního nebo něco, co potřebuje větší prezentaci. Jako velmi nepravděpodobné se proto jeví představení lokalizátorů AirTags či náhlavních sluchátek AirPods Studio. Naopak takový příchod nové generace Apple TV by až takovým překvapením nebyl, jelikož se od ní očekává de facto jen navýšení RAM paměti a nasazení výkonnějšího procesoru.

Přestože v tuto chvíli nelze s jistotou říci, zda se příští týden něčeho dočkáme či nikoliv, pravdou je, že se svět včetně nás přiklání spíše k první variantě. O “vánočním překvapení” totiž nedávno informoval i velmi přesný leaker L0vetodream. Nechme se však překvapit, nic jiného nám ostatně ani v tomto případě nezbývá.