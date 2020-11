Apple chystá na Vánoce překvapení

Máte rádi překvapení? Pak vás velmi pravděpodobně Apple o letošních Vánocích v tomto směru potěší. Podle zřejmě nejpřesnějšího leakera současnosti vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou @L0vetodream má totiž kalifornský gigant v plánu svět právě vánočním překvapením potěšit.

O co přesně půjde sice leaker, který se v posledních měsících trefil velmi přesně prakticky do všeho, co předpověděl, nepředpověděl, ale zdůraznil, že se bude jednat o zimní exkluzivitu, kterou zároveň v tomto období oceníme. Nabízí se tak například vánoční edice jeho příslušenství či podobné věci. Vyloučit dále nelze ani rozdávání vánočních filmů, potažmo vánočních písní z iTunes. Jako poměrně nepravděpodobné se naopak jeví spuštění nějaké větší promo akce pro Apple Card, které se uživatelé dočkali i vloni v předvánočním období. Tu by si totiž byli schopni užít jen jablíčkáři z USA, o čemž však leaker neinformuje. Za vánočním překvapením se dost pravděpodobně neukrývají ani lokalizátory AirTags či náhlavní sluchátka AirPods Studio. Oba tyto produkty by sice do konce roku dorazit mohly, ale se zimou nemají ve výsledku společného zhola nic a tudíž se o nich jakožto o exkluzivitách pro toto období nedá hovořit.

Dá se očekávat, že kromě vánočního překvapení se stejně jako loni dočkáme i spuštění pomyslného vánočního kalendáře, skrze který bude Apple v App Store rozdávat nejrůznější slevy na aplikace, potažmo aplikace celé. Tato akce se totiž setkala v loňském roce s velmi pozitivní odezvou a to i přestože bylo zcela evidentní, že je pořádána primárně pro posílení prodejnosti předplatného, potažmo mikrotransakcí.