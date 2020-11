4 nejspekulovanější novinky a vylepšení iPhonů 12 (Pro), které se nakonec nevyplnily či se naplnily jen částečně

Doby, kdy jsme až do samotné jablečné konference nevěděli, co Apple vlastně představí, jsou bohužel dávno pryč. Již po dobu několika let se několik měsíců předem na internetu objevují různé spekulace a úniky, kvůli kterým s obrovským předstihem víme nejen to, jaké produkty Apple představí, ale také plno jejich funkcí a vlastností. Na jednu stranu je to samozřejmě fajn – alespoň se můžeme na vše připravit. Na druhou stranu tím ale bohužel přicházíme o „wow efekt“ a o určitou formu překvapení. Spekulace jsou v poslední době opravdu přesné a objevily se i před představením nových iPhonů 12. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 4 skvělé spekulace, které se však bohužel nakonec s představením „dvanáctek“ nevyplnily.

Touch ID pod displejem

Již po dobu několika let se tak nějak šušká o tom, že by měl Apple brzy přijít s Touch ID pod displejem – dokonce se první informace o této technologii objevily již před představením iPhonu X s Face ID. Určitou naději jsme měli právě u iPhonů 12, u kterých se mělo Touch ID pod displejem objevit v kombinaci s klasickým Face ID. Zatímco konkurenci již snímač otisků prstů pod displejem nabízí, tak Apple nikoliv. Je však nutné podotknout, že určitým způsobem Apple na Touch ID alespoň lehce zapracoval – u iPadu Air 4. generace došlo k jeho přesunutí na užší zapínací tlačítko. Podle dalších dostupných spekulací by měl Apple své Touch ID uložit pod displej s příchodem iPhonů 13 – myslí si to tedy známý analytik Ming-Chi Kuo. Zdali se bude jednat o pravdu se dočkáme až příští rok. Vyměnili byste Face ID za Touch ID pod displejem, anebo byste byli radši za obě tyto bezpečnostní funkce, kdy byste mohli používat buď obě z nich pro zvýšenou bezpečnost, anebo pouze jedno? Dejte nám to vědět do komentářů.

120Hz ProMotion displej

Jednou z největších novinek, se kterou měl Apple u nových iPhonů 12 s přívlastkem Pro přijít, měl být OLED ProMotion displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej s větší obnovovací frekvencí by ocenili především hráči, kromě nich ale poté také další uživatelé. Někteří jedinci tvrdí, že mezi 60Hz a 120Hz nelze poznat rozdíl, opak je však pravdou – stačí si chvilku hrát s novým iPadem Pro, který ProMotion 120Hz displejem disponuje. Údajně už jsme se u iPhonů 12 Pro (Max) takových displejů měli dočkat, Apple se měl však krátkou dobu před představením dostat do určitých problémů, které již nestihl vyřešit, a tak sáhl právě po klasických displejích s obnovovací frekvencí 60 Hz. Dobrou zprávou je, že letos už všechny iPhony disponují OLED displejem, což je rozhodně naprosto skvělé. 120Hz ProMotion displeje bychom se již prakticky jistě měli dočkat s příchodem Pro verzí „třináctkových“ iPhonů příští rok.

Barva Navy Blue

Krátkou dobu před představením nových iPhonů 12 se internetem prohnala zpráva o tom, že bychom se měli dočkat barevné varianty „Navy Blue“, tedy námořnické modré, a to konkrétně u modelů s přívlastkem Pro. Pravdou je, že loňská zelená barva byla doopravdy nahrazena modrou, ta má každopádně název Pacific Blue, tedy tichomořsky modrá, a nikoliv námořnická modrá. Spekulaci se tedy dá svým způsobem považovat za pravdivou, nikoliv však stoprocentně přesnou. Tichomořsky modrá barva je více spojovaná s akvamarínem, než s námořnictvím. Jak se vám nová tichomořsky modrá barva u iPhone 12 Pro (Max) líbí? Je lepší letošní modré zbarvení, než loňské zelené? Dejte nám do komentářů vědět vaše pocity.

Základní úložiště 128 GB

Ještě vloni byla základní velikostní varianta u jablečných telefonů pouhých 64 GB. Co si budeme nalhávat, tato kapacita úložiště není bůhvíjak vysoká již po dobu několika let, na což musel Apple reagovat. Podle úniků, které se objevily před představením nových „dvanáctek“, měly všechny nové jablečné telefony nabízet v základu 128 GB úložiště. Nakonec však Apple usoudil, že 128 GB základní variantu nabídne pouze u modelů s přívlastkem Pro. To znamená, že „klasické“ levnější modely iPhone 12 a 12 mini jsou stále v základu k dispozici s úložištěm pouhých 64 GB. Dle mého názoru je v dnešní době, kdy může mít jedna minuta videa klidně 400 MB, základní úložiště 64 GB žalostně malé, a to i přesto, že existuje iCloud a další cloudové služby. Optimální je podle mého názoru momentálně úložiště o velikosti 128 GB, které vyhovuje většině průměrným uživatelům takovým způsobem, aby nemuseli mazat stará data.