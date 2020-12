Apple přivítal novou posilu, těžit by z ní měl zejména App Store

Řady Applu se opět rozšiřují o zvučné jméno. Ve společnosti začal pracovat Josh Elman, jenž se bude zaměřovat na objevování aplikací v App Store. Půjde tedy pravděpodobně o všemožné návrhy aplikací, které se uživatelům zobrazí při konkrétním hledání či jen po pouhém zapnutí App Store. Pozici v Applu potvrdil sám Elman, jenž se svěřil, že je nadšený z možnosti propojovat více než miliardu zákazníků a miliony vývojářů aplikací.

Elman má opravdu bohaté zkušenosti. Pracoval například ve společnosti Discord, kde vedl investice. Část své minulosti strávil i v Musical.ly, což je předchůdce TikToku. Celkem dlouhých 9 let působil ve společnlosti Greylock Partners. Dále byl členem představenstva například v Houseparty, Medium a SmartThings. Do loňského roku působil jako produktový viceprezident v appce RobinHood, která se zaměřuje na obchodování na burze. V Applu se tedy nejspíše zaměří na propagaci softwaru v jablečném internetovém obchodě. Rovněž by mohl zacílit na zlepšení vztahu s vývojáři. Pokud pohlédneme na App Store, ten je dlouhodobě terčem kritiky mnoha z nich. Apple ale nedávno překvapil. Pravděpodobně kvůli pandemii koronaviru snížil poplatky vývojářům, kteří vydělají v App Store do jednoho milionu dolarů ročně, a to o polovinu. Reakce vývojářů, kterých se tato novinka týká, jsou samozřejmě velmi pozitivní. Jinak tomu je pochopitelně u těch zbylých. Pro ně je to jen další důkaz, že pravidla Applu jsou svévolná a chaotická.