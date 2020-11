Vývojáři oslavují snížení provizi v App Store

Apple nás minulý týden velmi mile překvapil. Více tedy spíš menší vývojáře a firmy, které na App Store vydělávají méně než 1 milion dolarů ročně (zhruba 23 milionů korun). Apple totiž v rámci svého nového programu s názvem App Store Small Business sníží od příštího roku takovým vývojářům a společnostem poplatky na polovinu, tedy na 15 %. Ačkoli Apple důvod této laskavosti neosvětlil, spekuluje se, že jde o solidaritu spojenou s pandemií koronaviru. Jablečný gigant nicméně v tiskové zprávě dodal, že tento program bude v budoucnu přínosem pro většinu vývojářů a poskytne jim větší finanční prostředky na rozvoj týmů a vylepšování svých aplikací.

„Tato zpráva mi udělala nádherné ráno. Opravdu to velice pomůže. Spousta společností se bude rozhodovat, zda najme nové vývojáře, lépe si vybaví sídlo či budou investovat větší prostředky do reklamy. Mému podnikání tento krok opravdu velmi pomůže,“ sdělil Christian Selig, vývojář aplikace Apollon for Reddit. „Byl jsem nadšený, když jsem tuto novinku zjistil. Pro nás osobně to znamená 21% nárůst tržeb, což je opravdu značné číslo. Pandemie zasáhla, a to nejen nás, velmi tvrdě. Tato finanční úleva nám tedy pomůže překonat těžké časy. Zároveň jde o dobrou zprávu pro budoucí vývojáře, neboť jim Apple podstatně snížil laťku,“ nechal se slyšet Curtis Herbert, vývojář Slopes Ski & Snowboard.

Ne všichni ale sdíleli z tohoto kroku nadšení. Pochopitelně šlo převážně o ty, kteří za rok vydělají přes onen milion dolarů. Zástupci Spotify například uvedli, že tento krok jen dokazuje, jak svévolná jsou pravidla Applu pro obchodování v App Store. Generální ředitel Epic Games pak uvedl, že Apple vytvořil komunitu vývojářů na základě speciální dohody. Bylo od počátku jasné, že tento krok vyvolá různé názorové proudy. Co si o snížení poplatků určitým vývojářům myslíte vy?