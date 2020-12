Apple spolupracuje se Samsungem na vylepšení fotoaparátu pro budoucí iPhony

Přestože jsou fotoaparáty iPhonů dlouhodobě označovány za jedny z nejlepších, ne-li nejlepší mobilní fotoaparáty, pár neduhy přeci jen trpí. Jedněmi z těch největších jsou bezesporu relativně strohé možnosti přiblížení objektů, kdy při použití digitálního zoomu výrazně klesne výslednému snímku kvalita a při použití optického jej zase uživatel příliš nepřiblíží. iPhony totiž zvládají použít optický zoom jen pro dvojnásobné zvětšení, potažmo 2,5x násobné v případě iPhonu 12 Pro Max. To vše by se ale mělo v dohledné době změnit. Apple totiž vyvíjí ve spolupráci se svými partnery fotoaparáty využívající takzvaný periskopický systém čoček, díky kterému by měly jeho budoucí iPhony dostat mnohonásobně větší optický zoom.

Princip periskopického systému čoček u teleobjektivu je ve své podstatě velmi jednoduchý. Jak již jeho název napovídá, fungovat by měl podobně jako periskop například u ponorek – tedy by de facto posílal obraz z jednoho místa na druhé. Vyjíždění nějakého sloupku s objektivem z telefonu se však bát nemusíte. Pomyslný periskop by totiž měl být umístěný napevno v iPhonu s tím, že by obraz z objektivu posílal do modulu umístěného v těle telefonu na jiném místě než je nyní klasický modul fotoaparátu. Právě místo je totiž v současnosti hlavním limitem fotoaparátů smartphonů a podobná řešení by je měla odstranit, protože by umožnila s umístěním modulu fotoaparátu pracovat daleko více než nyní. Háček však tkví v tom, že si tuto věc uvědomila již spousta výrobců smartphonů a získala na ní spoustu patentů, jež vývoj řešení Applu výrazně ztěžují. Ten se tak proto alespoň podle čínských médií v čele s ETNews nyní rozhodl spojit své síly se Samsungem, který patenty a technologie pro periskopická řešení fotoaparátu vlastní a který by mu měl s fotoaparáty pro iPhony tedy díky tomu pomoc. Před oběma společnostmi je však údajně ještě poměrně dlouhá cesta – první iPhone s periskopickým systémem fotoaparátu by totiž měl dorazit až v roce 2022 s tím, že se u něj počítá dokonce až s desetinásobným optickým zoomem.

Nutno podotknout, že Apple v tomto směru nebude v žádném případě první a dokonce ani jedním z prvních výrobců. Například Huawei totiž využívá podobný systém čoček již nyní u svého P30 Pro, který díky němu zvládá velmi kvalitní pětinásobný optický zoom. iPhone 12 Pro Max se s ním tedy v tomto směru ani zdaleka nemůže rovnat. Snad se tedy v budoucnu Applu toto manko podaří smazat a jeho fotoaparáty se opět přiblíží dokonalosti.