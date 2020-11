Nekonečný displej i smrt Lightning portu: Prohlédněte si skvělý koncept iPhonu budoucnosti

Nové iPhony jsou na světě sice relativně krátce, to ale nejrůznějším tvůrcům nijak nebrání ve vytváření konceptů příští generace jablečných smartphonů. Zatímco některé se podobají spíše současným modelům, u jiných dávají jejich autoři volný průchod fantazii. Je tomu tak i v případě konceptu budoucího iPhonu, který vám představíme v našem dnešním článků – autor si při návrhu hodně vyhrál s displejem, a s rámečky si opravdu nelámal hlavu.

Displej iPhonu na tomto konceptu zasahuje nejen do stran zařízení, ale také do jeho vrchní a spodní části. Video se zmíněným konceptem pochází z ConceptsiPhone. Jedná se o youtubový kanál, jehož prostřednictvím mohou nejrůznější umělci a tvůrci prezentovat svá díla světu – musí se ovšem jednat o tvorbu, která souvisí s produkty od společnosti Apple. Koncept iPhonu s displejem tohoto typu jsme mohli v minulosti vidět již několikrát. Zajímavé je, že patent, související s takto koncipovaným displejem iPhonu, si dokonce nechala v únoru letošního roku registrovat samotná společnost Apple. Výhody takto pojatého displeje jsou jasné – uživatel získá více pracovní plochy, aniž by bylo zapotřebí zvětšovat velikost smartphonu jako takového. Fyzickká tlačítka jsou na konceptu nahrazena svými virtuálními verzemi, na zařízení ale není vidět nic, co by nasvědčovalo přítomnosti přední kamery s Face ID. Příslušné senzory by se teoreticky daly implantovat pod displej, tato technologie je ale zatím ještě v plenkách. Na telefonu ve videu chybí také Lightning port, takto pojaté zařízení ale může teoreticky nabídnou výhradně bezdrátové nabíjení. Od stejného autora také pochází koncept iPhonu 13 Pro, ten je ale mnohem umírněnější, podobá se současnému iPhonu 12 Pro a nechybí mu ostré hrany a fyzická tlačítka.