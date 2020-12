Apple poodhalil fungování jeho Apple Storů v době koronavirové

Byť u nás už pomalu rozvolňujeme, stále platí ne zrovna příjemná striktní omezení. Podobně je tomu tak i ve světě. Deirdre O’Brien, senior viceprezident společnosti Apple pro maloobchod, v rozhovoru dal nahlédnout do pozadí jedné z největších výzev zvenčí, které kdy Apple, a nejen ten, čelil.

Apple v březnu během první koronavirové vlny uzavřel téměř všechny své kamenné obchody. Ruku v ruce s tím zároveň stouply prodeje iPadů a Maců, neboť lidé začali pracovat či studovat ze svých domovů. Podle O’Briena šlo pro Apple o velikou příležitost, jak se naučit něčemu novému. „Využíváme výhod nových dovedností, které jsme se všichni během pandemie naučili. Také cítíme, že spolupráce se zákazníky tváří v tvář nám osobně jde nejlépe a umožňuje nám pracovat o poznání rychleji.“ Když O’Brien hovoří o nových dovednostech, rozhodně nepřehání. Specialisté v Apple Storech se například museli naučit pomáhat zákazníkům online cestou v rámci AppleCare At-Home Advisors. Pozornost si také určitě zaslouží i týmy, které vedly internetové obchody. Dále také stojí za zmínku vyzvedávací systém zvaný Apple Express.

I dnes Apple stále bádá, jak různě po světě, kde je různá pandemická situace, upravit fungování Apple Storů tak, aby to zákazníkům co nejvíce vyhovovalo a byla zaručena jejich bezpečnost. „Chceme se ujistit, zvláště když přicházíte do našich obchodů, že můžete zažít vše, co nabízíme, což bylo za této situace o něco náročnější. Opravdu doufám, že se budeme moct brzo do našich obchodů za našimi zákazníky vrátit.“