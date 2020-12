Sbohem a šáteček: Apple pomalu končí s opravami prvních 5K iMaců

Pokud jste majiteli 21,5” iMaců z roku 2013 či 27” iMaců z roku 2013, 14 a 15 (přičemž v letech 2014 a 2015 už se jednalo o 5K iMacy), máme pro vás nemilosrdnou zprávu. Apple totiž tyto stroje označil za zastaralé, čímž je de facto odsoudil k pomalé smrti. Výroba náhradních dílů pro tyto stroje totiž končí, kvůli čemuž začne být jejich opravitelnost závislá na nynějších skladových zásobách servisů.

Jelikož se v posledních letech iMacy (naštěstí) přespříliš neměnily, dílů, jejichž výroba končí, by mělo být relativně málo, což by se mělo na opravitelnosti strojů jako takových podepsat. Jakmile však skladové zásoby originálních dílů dojdou, nezbude uživatelům nic jiného než se s Macy buď rozloučit, nebo vyhledat pomoc neautorizovaných servisů, které budou zásobeny neoriginálními komponenty vhodnými pro opravu. I z těch však začnou tyto díly postupem času mizet, jelikož stroje z let 2013 až 2015 přestanou být uživateli využívány a tudíž nebude mít smysl pro ně skladovat náhradní díly.

27” iMac z roku 2014 lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejprůlomovějších Maců posledních let. Nasazení 5K displeje bylo totiž v době jeho uvedení něčím naprosto nevídaným, díky čemuž si ostatně zajistil velmi dobré prodeje. Na dnešní dobu se však jedná z hlediska výkonu o poměrně zastaralý stroj, na kterém jsou již jeho roky znát – ostatně, stejně jako na všech ostatních iMaců, které byly nyní Applem označeny za zastaralé.