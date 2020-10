Unboxing iMac 5K 2020 s 10jádrový Intel Core i9, Radeon Pro 5700 XT

Applu se podařilo téměř nemožné a i v dnešní době, která dodržování termínů příliš nepřeje, mi dokázal dodat iMac 5K s vlastní konfigurací po pouhých dvou týdnech. Obvykle si přitom na dodání počítače ve vlastní konfiguraci říká 4 až 6 týdnů. Díky tomu se tak již dnes můžeme podívat, jak vypadá balení nejnovějšího iMacu a zda se vůbec nějak za poslední roky změnilo. Poslední iMac jsem kupoval šest let zpátky a jakž takž si pamatuji i balení, ve kterém dorazil. Kromě obrázku na přední straně krabice vypadalo balení v roce 2014 úplně stejně jako v roce 2020. Není se vlastně příliš čemu divit, protože Apple nezměnil nejen balení, ale ani design. O tom však až v samotné recenzi, nyní se pojďme podívat na to, co vše v balení najdete.

První, na co v balení narazíte, je menší krabička, ve které se ukrývá vše, co k iMacu dostanete kromě napájecího kabelu. Kromě všech potřebných dokumetů, prohlášení o shodě a návodů na první zapojení iMacu zde najdete také dvojici nálepek s nakousnutým jablíčkem. Nechybí samozřejmě ani klávesnice a myš. Apple bohužel zatím s žádnou inovací v rámci Magic Mouse a Magic Keyboard nepřišel a tak dostáváte v balení již deset let tu stejnou klávesnici a myš. Při konfiguraci si sice můžete připlatit za Magic Trackpad nebo za klávesnici s numerickou částí, případně pak klávesnici s jinou jazykovou mutací, ovšem připlatit si za klávesnici a myš v černé barvě stále není možné, i když je Apple prodává samostatně. Ty jsou stále součástí pouze balení ukrývajícího iMac Pro. Zajímavé je, že k monitoru za 140 tisíc Apple hadřík nepřidává, ale k iMacu jej dostanete. Jedná se o černý jemný hadřík velikosti menšího kapesníku, na kterém je vyražené logo společnosti Apple.

Kromě výše uvedeného a napájecího kabelu se v balení již nic víc nenachází, tedy pokud nepočítáme jako jeho součást také ochraný přehoz přes iMac, který mi mimochodem přišel dříve z jiného, jemnějšího materiálu než nyní. Na kompletní unboxing iMacu se můžete podívat v přiložené galerii a již brzy se můžete těšit na první dojmy, recenzi a další články související s novým iMacem 5K.