Zens přichází s unikátní modulární bezdrátovou nabíječkou, umí nabíjet až šest Apple zařízení najednou

Společnost Zens čerstvě oznámila vydání své vlastní modulární nabíjecí stanice. Ta umožní bezdrátové nabíjení hned několika zařízení najednou, a to jak smartphonů, tak i bezdrátových sluchátek. Jeden ze zakoupitelných modulů pak umožňuje ke stanici připojit a bezdrátově nabíjet i Apple Watch.

Fotogalerie zens-modular-2 zens-modular-1 zens modular stand wireless charger main station zens modular dual wireless charger main station +4 Fotek zens modular single wireless charger main station zens modular apple watch charger zens modular single wireless charger Vstoupit do galerie

Zens nabízí na svých oficiálních stránkách celkem 5 typů modulů. Hlavní modul, potřebný pro sestavení zbytku stanice, je k dispozici ve třech provedeních – Modular Dual Wireless Charger nabízí místo pro 2 zařízení k nabíjení při výkonu 30 W, Modular Stand Wireless Charger ve formě stojánku pro nabíjení při výkonu 15 W a Modular Single Wireless Charger bez stojánku rovněž pro nabíjení při výkonu 15 W. Každý hlavní modul pak rovnou přichází i s 65W adaptérem v balení a je k němu následně možné magneticky připojit až 4 rozšíření, ať už běžná Modular Single Wireless Charges s výkonem 10 W a podporou Fast Charge pro Apple a Samsung zařízení, nebo zmíněné rozšíření Module Apple Watch Charger pro bezdrátové nabíjení Appe Watch. Společnost pak uvádí, že všechny moduly byly vyrobeny výhradně z recyklovaných plastů.

Ceny modulů začínají na 39,99 euro v případě rozšíření, respektive 59,99 euro v případě hlavních stanic. Zakoupit si je možné již nyní, a to na oficiálních stránkách výrobce. V současnosti je navíc možné ušetřit na dopravě, kterou Zens nabízí po celý prosinec zcela zdarma, a to včetně dopravy do České republiky a na Slovensko.