Recenze autonabíječky Epico 18W PD: Rychlé nabíjení iPhonu i do auta

V dnešní recenzi se podíváme na další zajímavou autonabíječku, která by vám mohla (nejen) při podzimním cestování zpříjemnit váš pobyt v autě. Řeč je konkrétně o autonabíječce Epico 18W PD, která nám před pár týdny přistála v redakci a kterou od té doby ve svém voze testuji. Jaký na mě udělala dojem? To se dozvíte v následujících řádcích.

Technické specifikace

Za své technické specifikace se nemusí nabíječka Epico 18W PD vůbec stydět. Jedná se o klasickou nabíječku do zapalovače aut, která nabízí pro nabíjení elektroniky celkem dvě zdířky – konkrétně USB-A a USB-C. Co se týče USB-A, u toho výrobce uvádí nabíjení maximálně 10 W, u USB-C tu pak máme Power Delivery a slušných 18 W. To jinými slovy znamená, že jste skrze USB-C svůj iPhone s podporou rychlonabíjení schopni nabít maximální možnou rychlostí. Celkový výstupní výkon nabíječky je tedy solidních 28 W.

Pokud by vás zajímaly rozměry, ty jsou 24,5 mm x 57,5 mm př 27 gramech. Jedná se tedy bezesporu o nabíječku, která lze zařadit mezi ty menší na trhu. Co se pak týče výrobního materiálu, nabíječka je vytvořena ze slitiny hliníku a kvalitního plastu, což je pro autonabíječky vcelku standardní kombinace. O standardu lze pak hovořit i v případě LED osvětlení po celém obvodu vnitřního plastu, které je fajn zejména teď na podzim, kdy přichází brzy tma.

Zpracování a design

Fotogalerie Epico 18W PD Car Charger 1 Epico 18W PD Car Charger 2 Epico 18W PD Car Charger 3 Epico 18W PD Car Charger 4 +4 Fotek Epico 18W PD Car Charger 5 Epico 18W PD Car Charger 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Epico 18W PD Car Charger 7 Vstoupit do galerie

Jelikož v případě autonabíječek dlouhodobě upřednostňuji kovové před plastovými, ta od Epica mě svým designem a zpracováním opravdu zaujala. Působí totiž poměrně hodnotným a především pak bytelným dojmem, takže interiér vašeho vozu rozhodně nezohyzdí. Za příjemný detail pak považuji i pravidelné rýhování, kterým se rozhodl výrobce ozvláštnit její horní část, díky čemuž je tak třeba právě ve tmě snadno rozpoznatelná. Možná je jen trochu škoda, že je nabíječka dostupná jen v jedné – konkrétně vesmírně šedé – variantě. Přeci jen, ne každý má vůz laděný do tmavých barev a právě kvůli tomuto by se pro ní nemusel rozhodnout. Kdyby nicméně nekoukal na barvy, ale jen na kvalitu zpracování a celkový design, myslím, že by neváhal. Nabíječka Epico 18WP PD je totiž zkrátka povedená.

Testování

Autonabíječku jsem testoval v uplynulých několika týdnech poměrně dost a musím uznat, že na mě udělala velmi dobrý dojem. Bez jakéhokoliv klopýtnutí plní přesně to, co má a co od ní očekáváte – tedy bez problému nabíjí vaši elektroniku.

Hned na úvod odstavce věnovanému testování musím výrobce pochválit za to, že se nabíječku rozhodl osadit hned dvěma porty, jelikož díky tomu dává daleko větší smysl i pro cesty více lidí. Přeci jen, jednoportové nabíječky zpravidla zaplácne hned na startu cesty řidič a zbytek posádky má v tomto směru smůlu, což však není případ této. Osobně jsem si nejvíce oblíbil USB-C port, přes který jsem při řízení nabíjel svůj iPhone XS s tím, že USB-A využívala buď přítelkyně, nebo jsem jej párkrát využil i k nabíjení Apple Watch. Co se týče USB-C, u toho se díky 18 W dočkáte stejných výsledků, jako kdybyste stejně výkonným nabíjecím adaptérem nabíjeli doma. V mém případě jsem tedy svůj iPhone XS nabil z 0 na 50 % za maximálně 30 minut (zpravidla to však bylo kolem 28 až 29 minut) s tím, že zbytek nabila nabíječka zhruba za dalších 45 až 50 minut, což je čas, za který jsem zvyklý nabíjet telefon i doma. Co se pak týče nabíjení Apple Watch pomocí USB-A, zde se samozřejmě též dočkáte stejného času jako při domácím nabíjení klasickým adaptérem. To v mém případě s Apple Watch Series 5 znamenalo z 0 na 100 % přibližně hodinku a 50 minut.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Při testování jsem se samozřejmě zaměřil i na to, zda se nabíječka nějak výrazněji zahřívá, jelikož právě to je u mnoha autonabíječek jedním z hlavních nešvarů. Ničeho šíleného jsem si u ní však naštěstí nevšiml. Jasně, při jejím zapojení a následném zahájení nabíjení se zahřívat začne (zejména tedy při vytížení obou portů), ale její teplota v takovém případě vzroste skutečně jen o pár stupňů. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by vám přetopila auto či vás dokonce spálila při doteku. Nic takového nehrozí.

Zdánlivě skvělá autonabíječka má v mých očích jedinou mušku – konkrétně svítící LED prstenec po jejím obvodu. Ten jsem sice výše svým způsobem pochválil, ale myslím si, že kdyby jej bylo možné deaktivovat například přes nějakou aplikaci, špatné by to nebylo. Pro rychlou orientaci při zastrkování kabelu do nabíječky je tento prvek určitě fajn, ale jakmile to zvládnete, může působit spíše rušivým dojmem. Alespoň na mě tedy podobná světýlka ve voze působí. Nicméně pokud nemáte s podobnými věcmi vnitřní problém, budete s nabíječkou jako takovou spokojení.

Resumé

Hodnocení autonabíječky Epico 18W PD je svým způsobem velmi jednoduché. Jedná se totiž o velmi hezký, precizně zpracovaný produkt, který plní přesně to, co má a plní to navíc skutečně velmi dobře. Na dokonalosti ji pak dle mého mírně ubírá nedeaktivovatelná LED dioda na jejím obvodu. I přesto bych se však nebál tento produkt doporučit, jelikož je zkrátka a dobře kvalitní a při testování mě ani jednou nezradil.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

