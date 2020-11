Nejistá herní budoucnost Apple TV aneb nepromeškal Apple svou jedinou šanci za poslední roky?

Poslední týdny nepatří v technologickém světě nikomu jinému než Sony a Microsoftu, konkrétněji pak jejich next-gen konzolím nové generace ve formě PlayStation 5 a Xbox Series X (či levnější S). V obou případech se totiž bez jakékoliv nadsázky jedná o hotová mistrovská díla, která musí své fanoušky bezezbytku uspokojit a to navíc i na dalších pár let dopředu. Z hlediska hardwarové výbavy je totiž lze s klidným srdcem označit za nadčasové a takové ještě pěkných pár let budou. Ne všem však hrají vlastnosti next-gen konzolí do karet – tím spíš, kdy byste se rádi na herním trhu určitým způsobem prosadili.

Pokud sledujete Apple a potažmo i náš magazín dlouhodobě, určitě vám neunikly tuny informací z minulých měsíců či let týkající se plánů Applu vytvořit z jeho Apple TV základní herní konzoli určenou primárně na mobilní gaming. Ostatně, prvním krůčkem k realizaci plánu již kalifornský gigant provedl loni spuštěním předplatné herní služby Apple Arcade. Že valná většina titulů v této službě za moc nestojí nechme teď stranou, jelikož na tom se samozřejmě dá pracovat. Co však stranou dát nelze je to, s jakou hardwarovou výbavou musí vývojáři her pro Apple TV pracovat. Ta je totiž upřímně řečeno tristní – tedy alespoň z herního pohledu. Dnešní mobilní hry totiž vyžadují čím dál větší množství výkonu i RAM paměti ke svému plynulému chodu a je proto naprosté sci-fi si myslet, že jim jej hardware z roku 2017 spoléhající na čip A10X či 3 GB RAM nabídne v nějaké plnohodnotné formě. Jasně, pracovat se s ním zcela určitě dá, ale rozhodně se nemůžeme bavit o high-endových možnostech her, které jsou přitom pro zaujetí na trhu naprosto klíčové.

Totéž v bledě modré se dá říci o ovladači Siri Remote, který je k Apple TV přibalován. Ten je totiž pro prakticky jakékoliv hraní téměř nepoužitelný, jelikož se jedná tvarově o standardní televizní ovladač, byť s výraznou dotykovou ploškou. Tituly podobné těm highlightovým z konzolí jako například Fifu, Call of Duty si tedy na něm v žádném případě zahrát nemůžete. Je tedy jasné, že i zde by byl potřeba řádný upgrade či v ideálním případě rovnou příchod speciálního herního ovladače pro Apple TV. Na tom sice Apple podle mnoha dostupných informací již pracuje, ale je otázkou, zda to má vlastně ještě smysl. Ať totiž bude jeho ovladač jakkoliv dobrý, ideální šanci na jeho uvedení – tedy období před launchem next-gen konzolí či přímo období jejich vydání – už promeškal a tím pádem by měl extrémně těžké se v současnosti čímkoliv herním vedle PS 5 a XSX prosadit. Jasně, jeho pojetí herní konzole by bylo přeci jen jiné než vize Sony či Microsoftu, ale i tak je jasné, že by si kvůli vládě Xboxů a PlayStationů své příznivce hledala jeho konzole jen velmi těžko.

Obecně se dá říci, že bude velmi zajímavé počínání Applu v následujících měsících či letech sledovat, jelikož je může nynější promeškání největší šance na úspěch v herním výrazně změnit. Na mysli máme konkrétně úplnou změnu kurzu a tedy i odpískání připravovaného herního ovladače, který by u konzole, která je předurčena k tomu hrát desáté housle, zkrátka byl k ničemu – tedy minimálně z hlediska prodejů v kontrastu s cenou jeho vývoje a podobnými věcmi. Budoucí Apple TV pak sice zcela určitě výkonnější procesor dostane, ale to se v globálu stane spíš kvůli náročnějšímu operačnímu systému a aplikacím jako takovým, nikoliv jen kvůli hrám. Počítat s procesorem uzpůsobeným vyloženě na gaming tedy také nemá smysl. Veškeré karty rozkryje ale až sám čas.

