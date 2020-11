Apple může jen letos díky čipům M1 ušetřit až 2,5 miliardy dolarů

Jen v letošním roce by měl Apple díky novým čipům M1 ušetřit až 2,5 miliardy dolarů. Ve své nové analýze tak tvrdí Sumit Gupta, šéf AI strategie společnosti IBM. Ten zároveň předpokládá, že by se tato suma měla v budoucnu ještě nadále navyšovat. Zásadní podíl přisuzuje nižším nákladům na výrobu a implementaci těchto čipů oproti dřívějšímu řešení od Intelu.

Fotogalerie apple M1_full apple m1 vykon efektivita apple m1 vykon efektivita GPU Apple M1-FB +2 Fotek Apple M1 Apple M1 procesor Vstoupit do galerie

K závěrům své analýzy došel Gupta pomocí vcelku jednoduchých propočtů. Na základě vlastních odhadů z existujících informací předpokládá, že by se cena, na kterou Apple vyprodukování jednoho čipu M1 vyjde, měla pohybovat okolo 50 dolarů. To by měl být sám o sobě výrazný rozdíl oproti procesorům i5 od Intelu, které Apple do svých zařízení dle Gupty implementoval za cenu 200 dolarů za kus v případě MacBooku Air, respektive 250 dolarů za kus při základním modelu MacBooku Pro. Z odhadované kvantity 8,6 milionů prodaných základních modelů MacBooku Pro a 5,4 milionů prodaných MacBooků Air (v obou případech dle dat z roku 2018) pak vypočetl, že implementace čipů od Intelu do celkem 14 milionů zařízení mohla Apple stát na 3,2 miliardy dolarů. Stejný počet zařízení vybavených čipy M1 s cenovkou okolo zmiňovaných 50 dolarů však dle Gupty vyjde Apple pouze na necelých 700 milionů dolarů, tedy o 2,5 miliardy méně.

Podle Gupty je tak implementace M1 čipů pro Apple v podstatě win-win situace. Jednak se totiž k zákazníkům dostanou výkonnější zařízení s lepší výdrží baterie a jednak ještě společnost ušetří přes 2 miliardy dolarů. Sám Gupta nakonec ve své analýze sice přiznává, že čísla, s nimiž operuje, jsou sestavená velmi nahrubo a v reálu se mohou více či méně lišit, jeho odhady ale podporuje i ještě jeden podstatný fakt. Jedním z překvapení nově představené generace Maců totiž byla i velmi příznivá cenovka jednotlivých zařízení. Pokud si tedy Apple může dovolit držet cenu svých zařízení relativně nízko i navzdory evidentnímu zvýšení jejich výkonu, může to být právě i proto, že sám díky přechodu na M1 očekává razantní snížení výrobních nákladů. Z několikamiliardové úspory tak nakonec zřejmě něco vytěží i peněženky budoucích majitelů nových MacBooků.