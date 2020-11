Mac mini s procesorem M1 za 22 tisíc korun má výrazně vyšší výkon než iMac s i9 za 105 tisíc korun

Zatímco k běžným uživatelům se ještě nové MacBooky a Mac mini s M1 čipem nedostaly, někteří vývojáři a recenzenti již mají to štěstí a první počítače s vlastním procesorem od Applu v novodobé historii již testují. Díky tomu se ve výsledcích GeekBench ukazují výsledky všech nově představených strojů s procesorem M1. Jejich výkon na jedno jádro je přímo neuvěřitelný. I ten nejlevnější a nejobyčejnější MacBook Air totiž s procesorem M1 dosahuje výsledků 1313 výkonnostních bodů v GeekBench. Já sám mám na stole nejnovější iMac s procesorem Intel i9 v nejvyšší konfiguraci s 128 GB RAM a i tak je výsledek měření na jedno jádro nižší, než v případě MacBook Air s M1.

Zdroj: Geekbench

iMac 27″ 5K s 3,6GHz 10jádrovým Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD a 128GB RAM dosahuje skóre pouze 1182 bodů na jedno jádro. Je až k nevíře, co se Applu s jeho procesory podařilo vytvořit. Obzvlášť v situaci, kdy stále musíme brát v potaz fakt, že GeekBench lze na procesoru M1 spustit pouze přes „emulátor“ Rosetta 2, který by měl dle odhadů snižovat maximální výkon stroje na 78 až 79 %. Pokud bychom k tomu přihlédli, pak by se měl výkon neovlivněný emulací pohybovat na úrovni 1662 bodů.

Zdroj: Geekbench

To nejlepší, co aktuálně v oblasti výkonu Apple s procesorem M1 nabízí, je pak Mac Mini, jenž dosahuje výsledků 1741 bodů. Stále se přitom bavíme o počítači, který je 5x levnější než vzpomínaný iMac s i9. Je navíc jasné, že Apple počítače jako je iMac, iMac Pro nebo dokonce Mac Pro vybaví procesory, které jsou výrazně výkonnější než ty s označením M1. Procesory M1 totiž dostaly prozatím jen ty méně výkonné počítače od Applu. Pro iMac Pro by pak neměl být problém dosáhnout více než dvojnásobného skóre v měření GeekBench oproti stejnému stoji s i9.