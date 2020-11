Apple rozšiřuje seznam výrobců iPhonů, pomůže mu s nimi i nynější výrobce Apple Watch

Firma Luxshare, která je mimo jiné klíčovým výrobcem AirPods pro společnost Apple, se podle dostupných zpráv snaží zapojit také do výroby jablečných smartphonů a svým způsobem tak konkurovat Foxconnu. Analytik Ming-Chi Kuo počátkem tohoto roku uvedl, že je možné, že se Luxshare stane jedním z článků dodavatelského řetězce Applu, co se týče iPhonů. P0dle Kua by společnost Luxshare měla nejprve začít výrobou menšího objemu, na starost by měla dostat starší modely jablečných smartphonů spolu s Apple Watch.

Server Nikkei nicméně tento týden citoval hned několik zdrojů, podle kterých by se Luxshare mohl pustit dokonce do výroby iPhonu 12 mini, a to v prostorách jednoho ze čínských závodů, odkoupených od společnosti Wistron. Luxshare podle vyjádření serveru Nikkei spolupracuje v Kchun-Šanu se společností Wistron na výrobě letošních nejmenších jablečných smartphonů. „Luxshare se má do budoucna hodně co učit,“ cituje Nikkei jeden ze svých zdrojů, který si přál zůstat v anonymitě. Zmíněný krok působí zvláštně zejména kvůli tomu, že obchod se společností Wistron zatím ještě nebyl oficiálně dokončen. Společnost Apple obvykle neumožňuje zaměstnancům „zvenčí“ navštěvovat místa, kde probíhá výroba jejích produktů, a už vůbec ne v době, kdy je v plném proudu výroba nejnovějších iPhonů.

Fotogalerie iPhone 12 1 iPhone 12 2 iPhone 12 3 iPhone 12 4 +22 Fotek iPhone 12 5 iPhone 12 6 iPhone 12 7 iPhone 12 8 iPhone 12 9 iPhone 12 10 iPhone 12 11 iPhone 12 12 iPhone 12 13 iPhone 12 14 iPhone 12 15 iPhone 12 16 iPhone 12 17 iPhone 12 18 iPhone 12 19 iPhone 12 20 iPhone 12 21 iPhone 12 22 iPhone 12 23 iPhone 12 24 iPhone 12 25 Vstoupit do galerie

Odkoupení závodu od Wistronu vyjde společnosti Luxshare na 499 milionů dolarů, první kroky k odkoupení proběhly již letos v červenci. Wistron se na výrobě jablečných smartphonů podílel od roku 2015, své provozovny měl nejen v Číně, ale také v Indii. Ming-Chi Kuo již dříve uvedl, že by se společnost Luxshare mohla dokonce stát jedním z klíčových dodavatelů Applu, a to do druhé poloviny příštího roku. Nejedná se o jedinou změnu, která v poslední době proběhla v oblasti výroby iPhonů – společnost Apple také ukončila partnerství s firmou Pegatron poté, co došlo k odhalení porušování zásad o bezpečných podmínkách práce.