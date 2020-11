Apple pozastavil partnerství s jedním ze svých hlavních dodavatelů

I Applu občas přeteče onen pověstný pohár trpělivosti. Možná takto by se dalo popsat přerušené partnerství s tchajwanskou společností Pegatron, jež je výrobcem produktů pro jablečnou společnost.

Podle Bloombergu Apple už před několika týdny zjistil, že Pegatron falšuje papírování, aby zakryl porušování sjednaného kodexu Applu pro dodavatele. Pegatron nutil studenty pracovat přesčasy a v noci, což Kodex Applu společnosti nedovolil. Zároveň měli studenti vykonávat práci, která nesouvisí s jejich oborem. Vše potvrdil samotný Apple. „Jednotlivci v Pegatronu odpovědní za porušování našich pravidel se snažili našim způsobům dohledu unikat po mimořádně dlouhou dobu,“ stojí v prohlášení.

Sám Pegatron uvedl, že k porušování pravidel došlo ve školních areálech Šanghaje a Kunshanu ve východní Číně. Společnost vinu přiznala a dodala, že již byl ukončen pracovní poměr s manažerem, který dohlížel na program studentů. „Po zjištění těchto skutečností jsme okamžitě studenty odebrali z výrobních linek a učinili nezbytná opatření. Dále jsme poslali studenty do jejich škol či domovů s náležitou kompenzací za újmu, která jim vznikla nebo mohla vzniknout,“ řekli k věci zástupci Pegatronu. Ačkoli se neočekává, že by tato nepříjemnost mohla mít dopad na současnou výrobu iPhonů, v budoucnu by to mohlo být jinak, jelikož Apple nucenou práci netrpí. Ostatně Pegatron podobné potíže neřeší prvně. V roce 2013 měla tchajwanská společnost podobný problém. Tehdy šlo rovněž o přesčasy studentů a dále o nedoplatky za jejich práci.