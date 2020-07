Foxconn investuje miliardu dolarů do indické továrny

Je takovým veřejným tajemstvím, že jablečná společnost má úzké a velmi vřelé vztahy se svými dodavateli. Dvojnásob pak tato skutečnost platí v případě, kdy se cíle obou společností shodují a mohou si navzájem pomáhat a ze společných rozhodnutí těžit. Nejinak je tomu i u tchaj-wanského Foxconnu, který Applu dělá pobočníka již hezkou řádku let a zatím se mu to náramně daří. Přesto v posledních měsících docházelo k mírným potížím, zejména pak kvůli tomu, že se většina továren nachází v Číně a obchodní válka exportu příliš neprospěla. Apple se tak snaží přimět své dodavatele, aby se čínského trhu alespoň v rámci jablečných zařízení vzdali a expandovali do dalších zemí. Společnost Foxconn byla jako jedna z prvních, která této nelehké žádosti vyhověla a soudě podle výše částky se dá spolehlivě tvrdit, že neváhá do vřelých vztahů s Applem investovat pěknou sumu peněz.

Zářným příkladem je právě oznámená investice do indické továrny, kde se aktuálně vyrábí iPhone XR. Ačkoliv se zatím jedná spíše o lokálně prodávané modely a nikoliv vývozní materiál, Foxconn plánuje tuto skutečnost změnit a během tří let obsáhnout několik dalších výrobních linek a prémiové modely, které bude společnost exportovat do Evropy a Spojených států. Dohromady dodavatel slibuje až 6 tisíc nových pracovních příležitostí v průmyslové oblasti Sriperumbudu, kde továrna leží. Tak či onak se jedná o skvělý krok kupředu, a to jak pro Foxconn, který bude moci nerušeně vyrábět pro Apple, tak pro jablečnou společnost, jež nebude závislá na Číně a zároveň bude mít k ruce svého největšího dodavatele. Nezbývá tedy než doufat, že další obchodní partneři budou brzy rychle následovat.