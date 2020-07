Výroba poloprůhledných skel pro Apple Glass je na spadnutí

Je takovým veřejným tajemstvím, že Apple kdesi hluboko v laboratořích pilně pracuje na nových brýlích pro rozšířenou realitu, které mají díky své masivní rozšířenosti pozvednout AR na zcela novou úroveň a nabídnout dosud nevídaný zážitek. Ačkoliv se se tam dozvídáme střípky informací, detaily zatím spíše chyběly a kromě patentů se povětšinou jednalo o spekulace. Naštěstí ale Apple podle všeho s vývojem brýlí pokročil, jelikož podle interního zdroje společnost spolu s dodavatelem Foxconn plánuje výrobu poloprůhledných skel speciálně pro Apple Glass. A jak to tak podle dostupných informací vypadá, prototyp se pomalu přesouvá do finální fáze vývoje.

Interní zdroje jsou ošemetná věc, o čemž se Apple pravděpodobně mnohokrát přesvědčil. A ani tentokrát se nejedná o výjimku. Jeden nejmenovaný zdroj totiž uvedl, že jablečná společnost chystá testovací výrobu čoček pro Apple Glass. Konkrétně má být několik prvních testovacích kusů vyrobeno v jihozápadní Číně, kde má Foxconn továrnu na výrobu iPadů. Ostatně, fázi vývoje je rovnou několik a rozhodnutí začít vyrábět skla jasně značí, že je masová produkce na spadnutí. V květnu totiž společnost vyrobila několik tisíc kusů prototypů a či finalizovala design včetně technických specifikací. V podstatě se tak jen čeká na montáž finální verze a následnou testovací výrobu.

Přesto je nutné podotknout, že se přinejmenším do příštího roku brýlí Apple Glass nedočkáme. Celý proces schvalování totiž trvá až několik měsíců a dvojnásob to platí u Applu, který si potrpí na každičký detail. Zároveň ve vedení společnosti došlo k mírným sporům, zda by měl headset upřednostňovat vyšší výkon a možnosti, avšak spoléhat na iPhone, nebo naopak fungovat jako samostatná jednotka a nabízet o poznání méně funkcí. Jisté však je, že si na odhalení počkáme při přinejmenším do března příštího roku. Na druhou stranu se do té doby však pravděpodobně dočkáme řady podrobnosti o designu a hardwaru. Nezbývá tedy než doufat, že Apple nebude příliš otálet a testovací výroba skel ve spolupráci s Foxconnem se nakonec neodloží.