Listopadový Apple Event: 5 es, která dnes večer může Apple vytáhnout z rukávu

Od startu zřejmě poslední letošní Keynote nás dělí už jen posledních pár hodin, což pro mnohé jablíčkáře znamená jediné – jejich natěšenost pozvolna graduje. Abychom vám čekání na tiskovou konferenci, kterou budeme na našem webu přenášet formou živého českého přepisu, zkrátili, připravili jsme pro vás 5 es ve formě hardwarových či softwarových produktů, které by mohl Apple dnes večer vytáhnout z rukávu. Novinek, které by si oznámení či představení zasloužily, je totiž v současnosti stále relativně dost.

Apple TV

Představení poslední generace Apple TV proběhlo už v roce 2017. Prostor pro vylepšení tohoto produktu například z hlediska výkonu či interního úložiště tu tedy rozhodně je. Zda se jej Apple rozhodne využít už dnes, nebo raději počká na přívětivější chvíli pro představení je nicméně v tuto chvíli jednou velkou otázkou. Mnoho indícií z uplynulých týdnů a měsíců sice potvrdilo, že se na nové generaci Apple TV skutečně pracuje a že se máme z hlediska výkonu skutečně na co těšit, ale kdy přesně by se mohla světu představit je stále jednou velkou neznámou. Tipovat si totiž netroufají ani ti nejpřesnější světoví leakeři s nejlepšími zdroji mnohdy sahajícími až do Applu. V redakci se sice přikláníme k názoru, že se dnes nové Apple TV nedočkáme, ale totéž jsme si říkali i v září 2017 a Apple se nakonec přeci jen na Keynote s novým televizním smart boxem vytasil. Podobný husarský kousek v podobě dokonalého utajení informací se mu tedy klidně mohl podařit i tentokrát.

Apple Game Controller

V souvislosti s Apple TV nové generace se poměrně hlasitě spekuluje i o příchodu prvního herního ovladače z dílny kalifornského giganta. Nová Apple TV by totiž měla díky svému vyššímu výkonu cílit primárně na hráče mobilních her z Apple Arcade, pro které by měl být Apple Game Controller nebo chcete-li herní ovladač z dílny Applu doslova jako stvořený. Ačkoliv o něm zatím víme pramálo, obecně se dá očekávat, že se nebude designově příliš vzdalovat ovladačům z dílny Microsoftu či Sony, potažmo z dílny dalších zaběhlých značek, jelikož se tento typ gamepadů ve světě osvědčil jako suverénně nejlepší. Otázkou nicméně je, co „navíc“ bude schopný Apple svému gamepadu vnuknout, aby byl pro hráče atraktivní. Jedno je však jisté – nějaké exkluzivní vylepšení bude muset přinést, jelikož by jinak nebyl absolutně schopný konkurovat ovladačům od Sony či Microsoftu, které jsou s jeho produkty spárovatelné. Co se pak týče samotného představení ovladače, to je závislé na odhalení nové Apple TV. Pokud tedy Apple dnes večer novou Apple TV představí, mohl by s ní dorazit i nový herní ovladač.

AirPods Studio

Zatímco u nové generace Apple TV a Apple Game Controlleru se v souvislosti s jejich dnešním představením bavíme spíše v hypotetické rovině, představení náhlavních sluchátek AirPods Studio tak úplně z říše snů není. I tento produkt totiž Apple vyvíjí již pěkných pár měsíců a podle dostupných informací už jej dokonce má i takřka hotový. S hromadnou výrobou sluchátek se však podle dostupných informací objevily problémy, které donutily Apple jejich plánované listopadové představení přehodnotit a přesunout jej možná až na začátek příštího roku. Záměrně však říkáme možná. V uplynulých dnech se totiž mohlo klidně stát i to, že se Applu nakonec přeci jen potíže s výrobou podařily vyřešit, díky čemuž dnes sluchátka odhalení a pár dní či týdnů uvede na trh.

12″ MacBook

Zatímco ještě před pár týdny by vám prakticky každý jablíčkář sledující dění kolem procesorů Apple Silicon přísahal, že se na listopadové Keynote dočkáme oživení 12″ MacBooku, nyní je již situace zcela jiná. Naprostá většina zdrojů totiž nyní tvrdí, že se dočkáme „jen“ MacBooků Air a Pro a to ve druhém případě zřejmě jak ve 13″, tak v 16″ variantě. Je nicméně otázka, zda se tak skutečně stane. Přeci jen, minimálně 16″ MacBook Pro je vlajkovou lodí laptopů z dílny Applu a nasadit do něj už nyní procesor Apple Silicon by bylo s ohledem na to, že se od „šestnáctky“ obecně očekává velmi vysoký výkon (který je vykoupen velmi vysokou cenou), velmi odvážné. Proto by asi nebylo žádným velkým překvapením, kdyby se zdroje mýlily a my se dnes večer dočkali jen slabších sestav, které budou sloužit spíše k jakémusi nakročení do nové éry, než do prudkého skoku do ní.

Datum vydání macOS Big Sur

O nových „generacích“ operačního systému macOS obecně platí, že spolu s iOS, iPadOS, tvOS či watchOS nevychází. Rozhodně však neplatí, že bychom na jejich příchod čekali skoro dva měsíce oproti jejich mobilním, hodinkovým a televizním verzím, jako je tomu letos. I proto se tak očekává, že se dnes večer konečně dozvíme datum vydání nového macOS Big Sur, který Apple od jeho představení v červnu intenzivně testuje a co víc – jeho první verzi již má dokonce hotovou a nyní dokončil i testy jeho prvního minoritního updatu. Je nicméně nutné podotknout, že stejná očekávání jsme měli i před měsíce na říjnové Keynote věnované iPhonům a i při vydání několika tiskových zpráv Applu v průběhu několika uplynulých týdnů. Ruku do ohně bychom tedy za datum Big Suru dnes nedali, ale myslíme si, že je tentokrát jeho odhalení skutečně velmi pravděpodobné. Kdybychom si pak měli tipnout, kdy jej Apple světu nadělí, nepřekvapil by nás už zítřejší večer. Ostatně, jednodenní prodlevu si Apple dopřál i u iOS 14 a dalších nových OS.