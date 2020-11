Listopadový Apple Event: Vše, co očekáváme od 13” a 16” MacBooků Pro s procesorem Apple Silicon

V pondělí večer překvapil Apple svět rozesláním pozvánek na svou třetí podzimní Keynote tohoto roku. Ta by měla přinést představení poslední várky produktů, které jsou pro letošek určeny, a jelikož díky spoustě úniků informací zhruba víme, o co se vlastně bude jednat, byla by škoda si veškeré dostupné informace určitým způsobem nezrekapitulovat. Dnes si posvítíme na 13″ a 16″ MacBooky Pro s procesorem Apple Silicon, jejichž příchod je podle nejpřesnějších světových zdrojů prakticky 100%.

V našem včerejším článku pojednávajícím o nejočekávanějších vylepšení MacBooku Air jsme několikrát zmiňovali, že toho o něm vlastně víme mnoho a zároveň málo. To proto, že se naprostá většina zdrojů shoduje na tom, že novinka nedostane oproti předešlým generacím prakticky nic navrch a jejím největším vylepšením bude nasazení nového procesoru. To je však na jednu stranu poměrně zvláštní a dá se proto předpokládat, že jen u procesorů Apple nezůstane – a to jak v případě Airů, tak i 13” a 16” MacBooků Pro, které si mají též v úterý odbýt svou ARMovou premiéru.

Zatímco větší laptop Applu z řady Pro si mírným redesignem prošel už loni na podzim, když u něj Apple zúžil rámečky kolem displeje, nasadil nový typ klávesnice ve formě Magic Keyboard a přepracoval Touch Bar, ze kterého oddělil klávesu Escape a Touch ID, 13” model na větší upgrade stále čeká. I on se sice na jaře dočkal nasazení Magic Keyboard s odděleným Esc a Touch ID, ale nejviditelnější změna ve formě zúžení rámečků kolem displeje jej opět minula obloukem. Proto by tedy nebylo příliš překvapivé, kdyby Apple stejně jako v případě Airu na tloušťku rámečků menšího “Pročka” sáhl a své laptopy v tomto směru daleko více sjednotil, o což se ostatně snaží i u celé řady svých dalších produktů. I zde nicméně platí, že je těžké říci, zda by se velikost rámečků displeje odrazila na rozměrech celého stroje, které by se mohly zmenšit, nebo by naopak vznikl ze 13” rovnou 14” model. V minulosti se sice hovořilo primárně o druhé variantě, ale s tou bylo spojováno zejména nasazení displeje s mini-LED podsvícením, kterého se nyní určitě nedočkáme. O displejích MacBooků se pak dá obecně říci, že si zachovají velmi pravděpodobně stejné vlastnosti jako displeje nynějších verzí, což však na škodu v žádném případě není.

Určitého upgradu by se mohl nicméně dočkat Touch Bar, který se z hlediska funkčnosti nezměnil od své premiéry v roce 2016. V kuloárech se totiž šušká o tom, že by mu Apple rád vnukl technologii Always-on (samozřejmě s mechanismy bránícími vypálení), díky čemuž by tak na něm byly neustále zobrazené některé ovládací prvky stroje. Tím by se sice mírně zvýšila energetická náročnost Touch Baru jako takového, avšak vzhledem k tomu, že jedním z hlavních benefitů nových procesorů Apple Silicon má být velmi nízká energetická náročnost, vliv na výdrž stroje by Always-on velmi pravděpodobně prakticky neměl.

Určitým upgradem by mohla projít též webkamera, která nabízí jak u 13”, tak u 16” modelu jen 720p rozlišení, což na dnešní dobu zatraceně málo. Nová verze iMacu představená letos v létě však nabízí webkameru s rozlišením 1080p, takže by asi nebylo příliš překvapující, kdyby si jí od něj nové MacBooky Pro vypůjčily – tím spíš, když cílí na náročnější uživatele, u kterých se dají očekávat i náročnější požadavky na video. Co se naopak velmi pravděpodobně nezmění, je portová konektivita či kvalita zvuku.

Prakticky žádné detaily neznáme ani o procesorové výbavě obou strojů – tedy samozřejmě kromě toho, že u nich Apple použije vlastní procesory Silicon. Jak výkonné tyto čipsety pro řadu Pro budou, potažmo s jakými procesory od Intelu snesou srovnání ale v tuto chvíli říci nelze. Totéž pak platí i o jejich počtu – tedy zda Apple připraví jeden procesor a ten nasadí jak do 13”, tak 16” modelu, či zda do nich připraví více variant a ty na přímo postaví proti variantám od Intelu. Pravděpodobněji se však v tuto chvíli jeví spíše první varianta, jelikož kdyby se vydal cestou druhou, v případě 13” modelu by musel připravit hned čtyři procesory a v případě 16” dva. Pravděpodobně se tak dočkáme spíše jednoho procesoru pro oba stroje, potažmo dvou s tím, že jeden bude připraven pro 13” modely a druhý pak pro 16” modely. Jedno je však jisté už nyní – jelikož se bude jednat o procesory pro řadu Pro, jejich výkon nebude moci být nikterak nízký, díky čemuž si jimi bude svět schopen potvrdit to, zda i v jejich výkonnějších verzích platí slova Applu u minimálním zahřívání a nízké energetické náročnosti, kterou se chlubil na letošní WWDC.

Co se týče ceny, tu nelze stejně jako u MacBooků Air s ohledem na spousty otazníků okolo procesorů absolutně odhadnout. I zde nicméně platí, že pokud chce Apple své nové stroje dostat k uživatelům a tím de facto odstartovat tuto éru, musí u nich nastavit cenu na přijatelnou mez. V opačném případě by si totiž prodeje výrazně ztížil, což s ohledem na to, že už tak budou dost těžké, rozhodně nechce.