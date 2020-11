Listopadový Apple Event: Vše, co očekáváme od MacBooku Air s procesorem Apple Silicon

V pondělí večer překvapil Apple svět rozesláním pozvánek na svou třetí podzimní Keynote tohoto roku. Ta by měla přinést představení poslední várky produktů, které jsou pro letošek určeny, a jelikož díky spoustě úniků informací zhruba víme, o co se vlastně bude jednat, byla by škoda si veškeré dostupné informace určitým způsobem nezrekapitulovat. Dnes si posvítíme na zoubek konkrétně 13” MacBooku Air s procesorem Apple Silicon, jehož příchod je podle nejpřesnějších světových zdrojů prakticky 100%.

Zatímco u předešlých dvou podzimních Keynotes jsme toho o chystaných produktech věděli opravdu mnoho a díky tomu jsme si o nich mohli udělat dosti ucelený obrázek ještě před jejich představením, pravdou je, že nyní je situace výrazně odlišná – tedy, svým způsobem. Minimálně o MacBooku Air (a Pro, na které dojde řada zítra) toho totiž víme opravdu velmi málo – totiž de facto jen to, že u nich Apple nasadí své vlastní procesory Apple Silicon představené na letošní WWDC a dle všeho u nich zachová stejný nebo minimálně velmi podobný design. To by jinými slovy mohlo znamenat, že se u Airu dočkáme po vzoru 16″ MacBooku Pro zúžení rámečků kolem displeje, díky čemuž by se tak buď pracovní displejová plocha při stejném těle zvětšila, nebo by naopak mohl celý stroj mírně zmenšit a tím jej tak učinit i lehčím a tedy i lépe transportovatelným. V obou případech se nicméně dá očekávat, že Apple zanechá rozlišení podobné tomu, které využívá u Airů dnes. Žádné zázraky ve stylu 4K a tak podobně tedy v žádném případě nečekejte. Totéž se pak dá říci i u konektivity či klávesnice – jak dva USB-C/Thunderbolt 3 porty, tak Magic Keyboard zůstanou zachované. Ostatně, Apple by byl v tomto směru sám proti sobě, kdyby se rozhodl pro změny, jelikož u portů razí již dlouho cestu USB-C a Magic Keyboard je zase tou nejlepší laptopovou klávesnicí – alespoň z hlediska spolehlivosti -, co má nyní k dispozici.

Co se pak týče výkonu samotného stroje, u MacBooků Air obecně platí, že cílí spíše na méně náročné uživatele vykonávající například kancelářskou práci, potažmo na studenty či zkrátka lidi, kteří nepotřebují ke svému fungování příliš mnoho výkonu. S ohledem na tuto skutečnost se tak dá předpokládat, že ani procesor Apple Silicon, který bude v nové generaci Airu nasazen, nebude žádnou výkonnostní bestií, ale spíše jakýmsi ekvivalentem nynějších řešení od Intelu. Očekáváme od něj však výraznou energetickou náročnost, která by se měla podepsat primárně na prodloužení výdrže baterie tohoto stroje. Ostatně, právě výdrž baterie je u MacBooků Air jednou z klíčových vlastností a dá se proto předpokládat, že se na její zlepšení Apple zaměří, čímž stroje osazené procesorem Apple Silicon zatraktivní. Jasně, existuje tu i možnost, že se Apple rozhodle Airy osadit procesory Silicon, které budou mít stejnou energetickou spotřebu jako nynější Intely, ale výrazně vyšší výkon, nicméně s ohledem na cílovou skupinu těchto strojů bychom řekli, že je tato možnost opravdu velmi nepravděpodobná, jelikož by cílovku produktu zkrátka neuchvátila. Nebyla by ji totiž zkrátka schopná využít.

Otazníky visí rovněž nad tím, kolik procesorů Apple Silicon pro Airy Apple připravil. V současnosti nabízí tyto stroje tři procesorové konfigurace, které se dají de facto popsat jako konfigurace pro nenáročné uživatele, mírně náročné a středně náročné uživatele. Asi by tak nebylo příliš překvapivé, kdyby i procesory Apple Silicon dorazily pro Air ve třech verzích, které by se prodávaly bok po boku Intelu. Právě to se totiž v prvních měsících či možná i letech očekává, díky čemuž si u Applu přijdou všichni jeho uživatelé vždy na své. Zde si nicméně spekulovat více netroufáme, jelikož je opravdu nejasné, jakým směrem se z hlediska procesorových konfigurací Apple nakonec vydá. Totéž v bledě modré se pak dá (bohužel) říci i o ceně stroje, která zatím neunikla. Z logiky věci by se sice dalo říci, že aby byly notebooky s procesorem Apple Silicon jakožto úplná novinka na trhu pro uživatele atraktivní a ti po ní tedy sáhli (i za cenu, že na ní nebude zprvu ani zdaleka tolik aplikací jako na procesorech od Intelu), musí Apple u těchto strojů nasadit příznivou cenu. Nicméně když nevíme, oproti čemu by měla být jejich cena příznivá, jen stěží se dá bavit o nějaké částce. Kdybychom si nicméně měli od boku tipnout, kolik bude Apple za MacBooky Air s procesory Apple Silicon chtít, řekli bychom, že v základu kolem 30 tisíc korun, jelikož jedině tak může být schopný zaujmout i ty nejméně náročné uživatele. 30 tisíc korun totiž stojí i základní MacBook Air s Intelem. Vše však v tomto směru ukáže až úterní Keynote.