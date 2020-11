Čeká nás nejdůležitější event v historii Applu?

Když Apple během včerejšího večera rozeslal pozvánky na svoji již třetí prezentaci letošního podzimu, měl jsem pocit, že tentokrát jde o něco víc, než jen ukázat pár nových produktů. Logo Apple je tentokrát na pozvánce mnohem výraznější než obvykle a je zatraceně ostré. Kromě toho je na ní také nejslavnější slogan na světě, co se prezentací týká. Slogan, který začal používat Steve Jobs a Apple jej od doby, kdy Steve zemřel, nikdy nepoužil. Ono One more thing totiž zní jako maličkost, ale vždy, když to Steve použil, ukázal něco, z čeho jsme všichni padli do kolen.

Možná jsem jen moc velký fanoušek a Apple mě zkrátka baví, ale upřimně mám pocit, že se nedočkáme jen představení jednoho nebo dvou nových počítačů, které se budou lišit pouze tím, že v jejich útrobách nebude nápis Intel, ale Apple Silicon. Upřímně, koho z běžných uživatelů Macu totiž zajímá, co se uvnitř jejich počítače nachází za čip. Je to právě Apple, který nám posledních x let říká, že je jedno, co se ukrývá v zařízení s logem jablíčka. Důležité je, co s nimi můžeme dělat. Právě proto si osobně myslím, že prezentovat světu velkolepě dva počítače je tak trošku mimo to, co by Apple chtěl udělat a to i přesto, že jsme v září viděli celkem nudné představení hodinek a iPadu.

Osobně si myslím, že přechod na vlastní procesory Applu umožní mnohem víc než to, že ušetří pár miliard dolarů ročně, které putovaly na účet Intelu. Apple by mohl již za týden mimo jiné prezentovat App Store pro iOS a MacOS jako jeden celek, kdy budeme mít možnost stejné hry a aplikace nainstalovat a spustit na všech zařízeních bez ohledu na to, zda je to Mac, Apple TV, Apple Watch nebo iPhone a iPad. Právě to by mohlo být z hlediska tržeb Applu skutečně revoluční, protože ruku na srdce, Mac App Store není zdaleka tak úspěšný jako jeho iOS verze. Apple by však mohl nabídnout mnohem víc.

Za vlastní čip lze totiž zabalit bezpečnost, která hraje v prezentacích kalifornského gigantu poslední roky čím dál větší roli. Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby Apple ukázal Face ID jako součást nových MacBooků s vlastními Apple Silicon čipy a uvedl, že nyní nemusí spoléhat na zabezpečení třetích stran, ale výhradně na své vlastní a proto již konečně může nasadi Face ID jako součást Maců. Stejně tak by mohlo přijít mnohem snadnější programování aplikací pro iOS, které by nově mohl uživatel testovat na svém Macu skutečně jedna ku jedné s tím, jak budou fungovat na ostatních zařízeních.

Zkrátka pevně věřím tomu, že právě nové čipy budou znamenat pro Apple novou éru a oceníme to i my, běžní uživatelé. Prezentace by právě proto mohla opravdu stát za to a i když se nám může nyní zdát, že je vlastně jedno, zda máme v počítači Intel nebo Arm od Applu, mám takový pocit, že již příští týden uvidíme, že je v tom zatraceně velký rozdíl, který pocítíme hned, jak si budeme mít možnost koupit první počítače s vlasntími čipy od Applu.