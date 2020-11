Co by mohla prozrazovat pozvánka na listopadový Apple Event

Včera večer rozeslal Apple zcela neočekávaně pozvánky na svou třetí podzimní Keynote, která se uskuteční už příští úterý od 19:00 našeho času. S tou sice sice obecně počítalo, avšak prakticky všechny zdroje se shodovaly na tom, že s ní Apple přijde až kolem 17. listopadu, takže její brzké oznámení leckoho překvapilo – byť samozřejmě příjemně. Jako již tradičně se po rozeslání pozvánek začal nejeden jablíčkář ptát, co přesně by mohly právě ty o blížícím se eventu, který bude velmi pravděpodobně pro letošek poslední, odhalovat.

Zatímco u naprosté většiny pozvánek na předešlé tiskové konference Applu se objevovalo obrovské množství nejrůznějších spekulací o tom, co by mohly znamenat, tentokrát je situace zcela jiná. V pozvánce totiž vidí prakticky celý svět jen to, o čem v souvislosti s listopadovým Apple Eventem slýchá již dlouhé měsíce – tedy konkrétně MacBook poháněný procesorem Apple Silicon. Je nicméně nutné podotknout, že nový stroj je v pozvánce vidět jen v případě, že si jí uživatelé prohlédnou v rozšířené realitě na svém iPhonu či iPadu. V té se totiž logo Applu zajímavě rozhýbe, přičemž právě tímto pohybem svým způsobem potvrdí, že znázorňuje právě MacBook. Logo se totiž de facto sklápí s tím, že jeho spodní část je zafixovaná, díky čemuž celkově působí jako klasické víko MacBooku, jenž je sklápěné stejným stylem.

Že je logo Applu na pozvánce pomyslným displejem MacBooku si lze vcelku snadno vyvodit i skrze to, že z něj (respektive z jeho zadní strany při pohledu na statickou pozvánku) vychází barevná záře znázorňující pravděpodobně právě obsah promítaný na displeji. Záře je pak logicky nejintenzivnější u samého loga Applu, jelikož právě to je jakožto displej jejím zdrojem. Samozřejmě pak platí, že v AR verzi pozvánky je záře při “sklapnutém” logu nulová a objevuje se až při otevírání. Chování je tedy stejné jako u MacBooků.

Jelikož se má listopadová Keynote točit právě kolem MacBooků, je prakticky bezpředmětné spekulovat u pozvánky nad čímkoliv jiným než právě nad nimi. Víc než výše uvedené věci z ní však bohužel vyčíst tak úplně nelze. Někdo by sice mohl namítat, že barvy na pozvánce mohou znázorňovat nové barevné varianty MacBooků, ale to se zdá s ohledem na nynější barevnou škálu Maců, ale i barevné varianty jiných Apple produktů jako poměrně nepravděpodobné. Určitě bychom tedy neočekávali příchod strojů ve fialové, oranžové či světle modré a byli bychom neuvěřitelně překvapeni, kdyby k němu došlo.