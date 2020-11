Bloomberg: Apple představí příští týden hned tři Macy s procesory Apple Silicon

Letos na podzim Apple svými tiskovými konferencemi rozhodně nešetří. Už příští úterý má totiž v plánu uspořádat již třetí, na které by se měl zaměřit primárně na odhalení prvních Maců s procesory Apple Silicon. Ačkoliv zatím oficiálně nikdo neví, jaké Macy by se měly na Keynote ukázal, zdroje Bloombergu v tom již mají poměrně jasno.

Bloomberg tvrdí, že má Apple příští týden v plánu představit celkem tři nové Macy ve složení 13” MacBook Air a 13” a 16” MacBook Pro. Ty by se údajně neměly dočkat prakticky žádného designového přepracování, ale jen nasazení nového typu procesoru s tím, že nový design pro ně má mít pak Apple v plánu až v příštím roce. Co se pak týká procesorů Apple Silicon, o těch v tuto chvíli víme jen to, že by měly být vyrobeny 5nm metodou a vycházet z čipsetů Apple A14 použitých v letošních iPhonech či iPadech Air. Jak výkonné budou je nicméně v tuto chvíli nejasné.

Zatímco s příchodem 13” MacBooků s procesorem Apple Silicon se obecně počítá již dlouhé měsíce, v případě 16” MacBooku Pro tomu tak rozhodně není. Naprostá většina zdrojů se totiž u něj shodovala v tom, že jej Apple s ohledem na jeho cílovou skupinu a cenu upgraduje až v průběhu příštího roku, jelikož zatím nemá tak výkonný procesor, který by byl pro tento stroj zajímavý. Plány se ale zřejmě změnily. Ostatně, dozvíme se to už příští úterý 10. listopadu od 19:00 našeho času.