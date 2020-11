Apple oznámil, kdy představí první Macy s procesory Apple Silicon a další novinky

Očekávání týkající se brzkého oznámení další podzimní Keynote se před malou chvílí naplnila. Apple totiž před malou chvílí médiím rozeslal pozvánky na svou další tiskovou konferenci, na které představí poslední větší novinky letošního roku. Ta se stejně jako všechny předešlé letošního roku uskuteční online a to konkrétně už příští úterý 10. listopadu od 19:00 našeho času.

Obecně se očekává, že se na Keynote příští týden představí první Macy s procesory Apple Silicon, jejichž příchod byl oznámen už na letošní WWDC. Jednat by se konkrétně mělo o laptopy a to pravděpodobně konkrétně o 12″ MacBook a 13″ MacBook Air či Pro. Kromě nich bychom se měli na eventu dočkat také odhalení lokalizátorů AirTags, které jsou ve vývoji již déle než rok, či oznámení spuštění prodeje nabíječka MagSafe Duo a kožených krytů pro iPhony 12. Svou chvilku slávy by si dále mohl na Keynote užít i 16″ MacBook Pro, na jehož upgrade též čekají mnozí jablíčkáři jako sůl.

Na našem magazínu vás budeme samozřejmě celou Keynote jako již tradičně provázet a to jak skrze živý český přenos, tak i skrze spoustu článků, které vám budeme přinášet jak v průběhu tiskové konference, tak i po jejím skončení. Pokud vás tedy Macy s ARMovými procesory zajímají či jste natěšení na lokalizátor Apple AirTag, neměli byste nás příští týden v žádném případě přestávat sledovat.