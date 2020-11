Historie Apple Storů: Od počáteční skepse po celosvětový fenomén

Kamenné maloobchodní prodejny značky Apple patří mezi nejúspěšnější a nejnavštěvovanější prodejny tohoto typu na světě. Dnes je úspěch Apple Storů pokládán téměř za samozřejmost, když ale Steve Jobs v roce 2001 slavnostně otevíral první z nich, nebyla nouze ani o skeptické ohlasy. Jak vypadala cesta Apple Storů od prvních prodejen k celosvětovému fenoménu?

První koncept offline prodeje jablečných produktů měl podobu specializovaných koutků v běžných prodejnách elektroniky. Tyto “prodejny v prodejnách” ale nefungovaly podle představ vedení jablečné společnosti, a bylo zapotřebí vymyslet nový způsob, jak Apple produkty dostat k zákazníkům. Nejprve Apple zavedl online prodej, který se setkal s velkým úspěchem a vynesl firmě nemalé peníze. Cupertinská společnost proto začala postupně rušit své sekce v prodejnách elektroniky, a v prostorách jednoho ze svých skladů vybudovala jakousi “funkční maketu” Apple Storu. Design jablečných prodejen vyvolával v řadách vedoucích pracovníků Applu jisté rozbroje, Steve Jobs například zpočátku vůbec nesouhlasil s konceptem Genius Baru.

Přes počáteční těžkosti se nakonec přece jenom otevřel první Apple Store. V průběhu zahajovacího víkendu navštívilo první prodejny Applu téměř osm tisíc lidí, a rozhodně se nepřišli jen podívat – otevírací víkend vynesl Applu více než půl milionu dolarů, v průběhu tří let dosáhl příjem z prodeje v Apple Storech jedné miliardy dolarů – a zisky neustále rostly. V Applu zároveň cítili potřebu posouvat Apple Story dál. Nastoupila senior viceprezidentka pro maloobchodní prodej Angela Ahrendts, která v konceptu jablečných maloobchodních prodejen provedla řadu designových i organizačních změn. Cesta zákazníka od vchodu k pokladně a od pokladny k východu byla pečlivě naplánována, každý v prodejně měl svou pevně danou roli a všichni věděli, co mají dělat. Zákazníci si pochvalovali prostředí, ve kterém vždy dostali odpovědi na všechny své otázky, a ze kterého odcházeli ve většině případů naprosto spokojení. Offline prodej se propojil s online prodejem, řada zákazníků si v Apple Storech vyzvedávala zboží, objednané na internetu.

Nákup zboží ale nebyl jediným účelem, za kterým lidé navštěvovali Apple Story. Genius Bary zde sloužily pro potřeby poradenství a servisu, o něco později se v prostorách vybraných Apple Storů začaly konat kulturní a vzdělávací akce v rámci programu Today at Apple. Apple Story se tak začaly stávat také místem setkávání uživatelů, tvůrců, umělců a příslušníků různých komunit. Fungování Apple Storů v poslední době zásadně proměnila koronavirová pandemie. Prodejny se uzavíraly, akce v rámci Today at Apple se přesouvaly do online prostoru. Apple ale podle všeho rozhodně nehodlá své obchody zanedbávat – po světě postupně vyrůstají nové prodejny, firma je chce v budoucnu využít také jako místa, ze kterých bude dopravovat zboží zákazníkům.