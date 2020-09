Nahlédněte do dechberoucího Apple Store v Singapuru

Kalifornský gigant se téměř odjakživa pyšní svými Apple Story. Ty totiž svým návštěvníkům nabízejí zcela unikátní design, příjemné prostředí a řadu dalších excelentních výhod. Jablečná společnost aktuálně chystá otevření zbrusu nového obchodu v Singapuru, konkrétně tedy v resortu Marina Bay Sands, který svou architekturou strhává pozornost samotných fotografů a návštěvníků z celého světa. Jedná se skleněnou a vznášející se báni, jež se skládá ze 114 kusů skla. Pojďme se na Apple Store společně podívat.

YouTuber SuperAdrianMe TV na svůj kanál právě publikoval privátní prohlídku samotného Apple Storu, který otevírá teprve dnes. Video vám tak nabízí jednu z nejpřímějších cest, jak si obchod v aktuální situaci prohlédnout, protože z důvodu právě probíhající globální pandemie je opravdu obtížné jakkoliv cestovat. Skleněná báně na návštěvníka působí tak, jakoby se vznášela na hladině zmiňovaného zálivu. V horním patře se přímo uprostřed „stropu“ nachází na první pohled okouzlující výřez, skrze který do prostoru proudí sluneční svit. Vše je samozřejmě maximálně propracované. Apple Store si totiž dokáže poradit s nadměrným náporem slunečního světla a zároveň je zde světla dostatek pro příjemnou atmosféru. Obchod zároveň skrývá privátní pasáž, která vás nadchne svou útulností.

Na přiloženém videu nebo v galerii si můžete prohlédnout jednotlivé části singapurského jablečného obchodu, který se skládá z několika částí. Bezesporu nejkrásnějším segmentem je horní patro. Zde si totiž každý návštěvník může vychutnat dokonalý pohled na celé město, přičemž se bude cítit, jakoby levitoval nad vodou. Podle doposud zveřejněných materiálu by rozhodně stálo za to Apple Store navštívit. Pokud byste měli to štěstí a právě byli v Singapuru, nezapomeňte na provedení rezervace na této adrese. Kvůli zmiňované pandemii má obchod omezenou kapacitu.