S vývojem chytrých brýlí budou Applu nově pomáhat i hollywoodští experti na vizuální efekty

V souvislosti se společností Apple a jejími brýlemi pro rozšířenou realitu už za poslední roky padlo hodně teorií, spekulací a dohadů, tentokrát ale mají tyto zprávy o něco hmatatelnější charakter. Cupertinský gigant totiž nedávno přijal do řad svých zaměstnanců experty na vizuální efekty a technologii. Ti jí mají pomoci právě na poli rozšířené i virtuální reality.

Mezi nově spolupracujícími odborníky z filmového průmyslu je mimo jiné například Hao Li. Ten sice pro Apple nepracuje přímo na zaměstnanecké pozici, podílel se ale například na vývoji technologie, s jejíž pomocí společnost Apple položila základy pro tvorbu svých Animoji. Apple příslušnou technologii posléze odkoupil, a část lidí, která na daném projektu pracovala, se prakticky okamžitě nechala v Cupertinu také zaměstnat. Jablečná společnost má na poli rozšířené reality velkolepé plány, zatím je ale nijak blíže nespecifikovala. Tim Cook se nicméně již při několika různých příležitostech o této technologii nadšeně vyjadřoval, a nijak se netají tím, že na ní chce pracovat.

Apple ale není jedinou firmou, která zahájila spolupráci s experty z oblasti vizuálních efektů – dostupné zprávy hovoří i o jiných technologických velikánech, jako je třeba Facebook nebo Google. Rozšířená realita se stává v mnoha oblastech technologického průmyslu oblíbeným trendem, a řada odborníků na vizuální efekty dokonce opouští filmová studia, přechází do Silicon Valley a vrhá se do vod AR a VR. Práce na aplikacích i hardwaru, souvisejícím s virtuální a rozšířenou realitou, je údajně navíc ještě mnohem lépe placená.

O tom, že Apple pracuje na AR brýlích, se hovoří již dlouho. Podle novináře Marka Gurmana, který se na Apple specializuje, má cupertinský gigant v plánu představit hned dvě zařízení tohoto typu. Jedno z nich by mělo kombinovat to nejlepší z obou technologií v jediném headsetu, zatímco v případě druhého zařízení by mělo jít o „obyčejné“ AR brýle. Gurman ve své červnové zprávě pro agenturu Bloomberg uvedl, že první headset by Apple mohl představit již v průběhu příštího roku, AR brýle by pak podle něj měly přijít v roce 2023.