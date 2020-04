Takto úžasně by šla využít rozšířená realita v kombinaci s Apple Card

Je takovým nepsaným tajemstvím, že Apple pilně pracuje na brýlích umožňujících plně se ponořit do virtuální či rozšířené reality. Ač jsme od oficiálního oznámení ještě daleko a pár let si na vydání ještě počkáme, tato skutečnost nebrání nadšencům přicházet s novými koncepty, které představují potenciální možnosti VR a AR světa. Jeden z fanoušků však celou záležitost pozvedl na zcela novou úroveň a pochlubil se videem, kde do konceptu zakomponoval také využití platební karty Apple Card.

Příznivci Applu jsou v mnoha ohledech nanejvýš kreativní a vynalézaví. Jak jinak by si šlo vysvětlit skutečnost, že se každý rok najde několik odvážlivců, kteří přicházejí s novými koncepty a posunují hranice možností. Ostatně, o tom by mohl vyprávět jeden z fanoušků, Volodymyr Kurbatov, který zároveň disponuje dechberoucími designérskými schopnostmi. Aby nepřišly vniveč, natočil Volodymyr video, kde představuje potenciální využití rozšířené reality zkombinované s Apple Card. Koncept se zaměřuje především na přehled zůstatku na účtu a nedávných transakcí, které by si šlo prohlédnout pouhým otáčením karty, zatímco brýle by v reálném čase promítaly požadované informace. Zapomeňte tedy na jakékoliv dodatečné aplikace nebo přihlašování do internetového bankovnictví pomocí Wallet. Díky augmentované realitě by zkrátka stačilo se karty dotknout.

Fotogalerie apple card ar volodymyr 2 apple card ar volodymyr 3 apple card ar volodymyr 4 apple card ar volodymyr 5 +3 Fotek apple card ar volodymyr 6 apple card ar volodymyr Vstoupit do galerie

„Jen neuvěřitelné množství konceptů, které představují, jak by bankovnictví mohlo v praxi fungovat. Já se ale rozhodl celou věc posunout o krok dál a nabídnout uživatelům pohled na samotnou interakci,“ vyjádřil se Volodymyr. Pochopitelně se zatím jedná o takřka nerealizovatelný návrh, avšak pokud by se Apple inspiroval, není pochyb, že bychom se v budoucnu mohli dozvídat podrobné informace o stavu našeho účtu právě tímto způsobem. Ne nadarmo se říká, že rok 2020 má být rokem rozšířené reality. Například chystaný iPad Pro má disponovat LiDAR skenerem a podobně jsou na tom i prémiové modely připravovaného iPhonu. Nezbývá tedy než doufat, že nějaké další podrobnosti nastíní dlouho očekávané iOS 14, kterého se konečně dočkáme v červnu.