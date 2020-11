MagSafe Duo a kožená rukávová pouzdra dorazí možná nakonec až příští rok

Je tomu jen pár dní, co prakticky veškerá technologická média po celém světě s nadšením informovala o tom, že je spuštění prodejů druhé bezdrátové nabíječky z dílny Applu, konkrétně MagSafe Duo, za dveřmi. Kalifornský gigant pro ní totiž začal zajišťovat v Jižní Koreji certifikaci, kterou potřeboval právě pro spuštění jejích prodejů. Jak se však nyní zdá, nadšení bylo předčasné. Totéž pak platí o kožených rukávových pouzdrech na novinky, které Apple velkolepě prezentoval na říjnové Keynote.

Dnes v podvečer zveřejnil Apple ve svém Newsroomu novou tiskovou zprávu, ve které uživatelům připomíná zítřejší start předobjednávek iPhonů 12 mini a 12 Pro Max, které doplní spuštění předobjednávek na HomePody mini a zahájení prodejů kožených krytů pro všechny iPhony 12. Obecně se očekávalo i to, že se v tiskové zprávě Apple pochlubí plánovaným startem prodejů bezdrátové nabíječky MagSafe Duo schopné nabíjet současně Apple Watch a iPhone, či startem prodejů kožených rukávových pouzder. Nic takového se však nestalo – ba právě naopak. U těchto produktů totiž Apple v tiskové zprávě i nadále hovoří o “pozdějším datu” nebo chcete-li “a later date”, což je poměrně zvláštní. Konec roku se totiž nezadržitelně blíží a přestože se obecně předpokládalo, že se tyto novinky začnou prodávat ještě před ním, aby podpořily vánoční prodejní šílenství, nic takového nastat nemusí. Apple si totiž nechává zcela evidentně pootevřená zadní vrátka, která může využít či možná už využil pro přesunutí prodejů těchto produktů na příští rok. Kdyby totiž s jejich startem prodejů počítal na 100% letos, uvedl by jeho klasické “coming before the end of the year” či “coming this fall”.

Podtrženo, sečteno – pokud jste si na kožená rukávová pouzdra brousili zuby i vy či jste prahli po duální bezdrátové nabíječce MagSafe Duo, raději své natěšení mírněte. V následujících několika týdnech či v horším případě měsících by totiž mohlo být zcela zbytečné. Upřímně nicméně doufáme, že se v této prognóze mýlíme a Apple přijde s těmito produkty na trh co nevidět. Zítra to ale na 99,9 % nebude.