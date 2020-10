MagSafe Duo cena: Kolik má stát druhá bezdrátová nabíječka od Applu?

Na nedávné Keynote Apple slavnostně po boku iPhonů 12 představil i své první bezdrátové nabíječky ve formě MagSafe a MagSafe Duo. Zatímco první zmiňovaná se už na pulty obchodů dostala, na druhou stále čekáme a zatím není ani jasné, kdy se jejího příchodu dočkáme. Apple totiž ve svých tiskových zprávách informoval jen o tom, že ji má v plánu začít prodávat v průběhu podzimu. Otazníky však nevisí jen nad termínem, ale také cenou, jelikož ani tu Apple oficiálně neprozradil. Díky zdrojům leakera Komiyi však o ní už alespoň nějakou představu máme.

Zdrojům výše zmíněného leakera, který lze mimochodem označit za jednoho z nejpřesnějších poslední doby, se podařilo zjistit, že se má cena nabíječka MagSafe Duo schopné nabíjet Apple Watch a iPhone současně. Ta by se měla pohybovat mezi 89 až 99 dolary, tedy zhruba kolem 2050 korun až 2270 korun bez daně a dalších poplatků. To by jinými slovy znamenalo, že by se MagSafe Duo měl prodávat za zhruba dvojnásobnou cenu klasické MagSafe. Ta totiž stojí na tuzemském trhu 1190 korun.

Jelikož má Apple podle dostupných informací v plánu na listopad ještě jednu tiskovou konferenci, nebylo by žádným překvapením, kdyby oznámil spuštění prodejů nabíječky MagSafe Duo právě na ní. Ostatně, lepší příležitost už do konce roku mít nebude – tím spíš, když se nezadržitelně blíží Vánoce, které bude chtít Apple zcela určitě chtít tímto produktem zasáhnout.