Starší 18W nabíječka od Apple nabije iPhone 12 stejně rychle jako ta nová 20W

Kontroverzní rozhodnutí Apple nepřidávat novou nabíječku do balení iPhone 12 a prodávat ji samostatně vyvolalo celou řadu reakcí. A to i mezi experty, kteří se nyní různými způsoby předhání o to, kdo v souvislosti s adaptéry přijde se zajímavějším zjištěním. A dle jednoho z jejich nejnovějších testů to vypadá, že majitelé některých nabíječek z předchozích let tu nejnovější nakonec vůbec nebudou potřebovat. Rychlost běžného nabíjení je s nimi oproti letošnímu modelu totiž naprosto srovnatelná.

Fotogalerie doba nabijeni iPhone 12 Apple USB-C 20W adapter 1 Apple USB-C 20W adapter 2 18W_apple_usb-c_adapter Vstoupit do galerie

Výrobce adaptérů Aubrey se rozhodl otestovat rychlost nabíjení iPhone 12 s 5W, 12W, 18W, novou 20W a také 65W nabíječkou. A došel k tomu, že ačkoli wattáž jednotlivých Apple adaptérů pochopitelně hraje svou roli, hlavní slovo má v rychlosti nabíjení algoritmus, jenž celý napájecí okruh ovládá. Ten je totiž pro jednotlivé Apple nabíječky v praxi identický. I proto, jak ukázal test, se doba nabíjení iPhone 12 u několika adaptérů s rozdílnými výkony téměř vůbec nemění. To se týká zejména těch, jejichž výkon překračuje 12 W – z testovaných tedy jde jak o nový 20W adaptér, tak i loňskou verzi s 18 Watty a taktéž zmiňovaný 65W adaptér. Všechny tři dokázaly nabít iPhone 12 na 100 % v rámci 1 hodiny a 42 minut – nejnovější nabíječka tohoto cíle dosáhla ještě o 2 minuty rychleji, při běžném používání se však jedná o velmi marginální rozdíl. Identické výsledky byly zaznamenány i v průběhu samotného měření.

V případě adaptérů s výkonem 12 a 5 Wattů se doba nabíjení protáhla na dvě a půl, respektive až tři a čtvrt hodiny. Vzhledem k zásadnímu rozdílu ve výkonu však nejde o nic překvapivého – jasně však vyplývá, že nabíječky s vyšší wattáží, byť z předchozích let, ještě není třeba vyměňovat za nejnovější modely.