iPhony 12 zřejmě přeci jen zvládnou reverzní nabíjení, má to ale háček

Jednou z nejvymodlenějších funkcí letošních iPhonů 12 měla být podpora reverzního nebo chcete-li obousměrného bezdrátového nabíjení, díky které měly být nové iPhony schopné dobít například sluchátka AirPods, jiný smartphone či v ideálním případě i Apple Watch. Kalifornský gigant sice při představená “dvanáctek” nic takového neoznámil, to však neznamená, že je tuto vychytávku nenaučil. Naznačují to alespoň certifikační přihlášky FCC.

Fotogalerie Apple MagSafe Apple MagSafe Unboxing Magsafe Unboxing Magsafe Apple Magsafe baleni Apple Magsafe baleni Magsafe unboxing Magsafe unboxing +17 Fotek Apple Magsafe nabijecka Apple Magsafe nabijecka Nabijecka Magsafe Nabijecka Magsafe Apple Magsafe nabijecka iphone Apple Magsafe nabijecka iphone iPhone nabijecka Magsafe iPhone nabijecka Magsafe Bezdratova nabijecka Magsafe Bezdratova nabijecka Magsafe MagSafe apple nabíjecka MagSafe apple nabíjecka Apple Magsafe iphone 12 iPhone 12 Pro Magsafe iPhone 12 Pro Magsafe Apple iPhone 12 Magsafe Apple iPhone 12 Magsafe Magsafe adapter Magsafe adapter Magsafe nabijecka iphone Magsafe nabijecka iphone Apple Magsafe Apple Magsafe MagSafe Apple MagSafe Apple Apple iPhone 12 Pro Magsafe Apple iPhone 12 Pro Magsafe MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka Vstoupit do galerie

V dokumentech, které se nyní rozhodl prostudovat reportér Jeremy Horwitz z magazínu VentureBeats, se dá v sekci věnované nabíjení dočíst jednak to, že telefony podporují klasické bezdrátové nabíjení, ale také podporují funkci pro nabíjení příslušenství, za kterou by se z logiky věci nemělo skrývat nic jiného než právě reverzní nabíjení. Jelikož však v tuto chvíli nefunguje, je velmi pravděpodobné, že jej Apple zaktivuje až s příchodem produktu, pro který bude určeno – pravděpodobně tedy s AirPods (Pro) disponujícími pouzdrem s MagSafe, které umožní připnutí na ideální nabíjecí místo. Pokud tomu tak je, dá se očekávat, že tato sluchátka dorazí brzy – pravděpodobně pak hned z kraje příštího roku. Co se pak týče ostatní elektroniky nabitelné právě přes reverzní nabíjení, ta pravděpodobně podporu ze strany Applu nedostane. Ostatně, kdyby tomu mělo být jinak, už by jí dostala.

O příchodu reverzního nabíjení se v souvislosti s iPhony hovoří již od roku 2018, kdy si jej někteří jablíčkáři přáli u iPhonů XS. Nedorazily však ani v těch, ani o rok později v iPhonech 11 (Pro) a jak se zprvu zdálo, ani v iPhonech 12. Zatímco však v prvních dvou případech nebyly o možnosti aktivace reverzního nabíjení v jejich certifikačních dokumentech žádné zmínky, které by příchod naznačily, nyní je naštěstí situace diametrálně odlišná a nám tak nezbývá než doufat, že se volání po této vychytávce konečně naplní.