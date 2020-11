7 zajímavých věcí, které lze vyvodit z posledních finančních výsledků Applu

Po každém čtvrtletí Apple zveřejňuje své finanční výsledky, ze kterých mohou těžit především různí analytici. Mimo jiné se díky těmto výsledkům může veřejnost dozvědět, jaké měl Apple tržby všeobecně a v jednotlivých kategoriích. Prakticky všechny světové společnosti byly určitým způsobem poznamenány onemocněním COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru. Applu se však podle výsledků za poslední čtvrtletí podařilo naopak pandemie koronaviru využít a stále dochází k překonávání různých rekordů. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 7 věcí, které lze vyvodit z posledních finančních výsledků kalifornského giganta.

Apple stále překonává rekordy

I přes zmíněnou pandemii koronaviru se Applu stále daří překonávat své rekordy, a to hned na několika polích – jak v oblasti hardwaru, tak v oblasti služeb. Jak jistě víte, tak je momentálně mnoho lidí uvězněno doma v tzv. režimu home-office. Tito lidé potřebují k práci počítač – pokud jej tedy neměli už delší dobu, jelikož jej k práci doma nepotřebovali, tak si jej museli zakoupit. Právě to je jeden z důvodů, proč došlo k obrovskému skoku v prodeji macOS zařízení. Konkrétně Apple u zařízení Mac eviduje o 1.6 miliardy dolarů větší výnos, což je oproti stejnému loňskému čtvrtletí nárůst o 30 %, a zároveň se jedná o nejlepší výsledek v historii. Kromě toho Apple momentálně zaznamenává samozřejmě obrovský nárůst uživatelů zařízení Mac. Co se týče služeb, tak Apple v posledním čtvrtletí získal 14.5 miliardy dolarů, což je opět nejvíce v historii.

Pozdní příchod iPhone 12 Apple nepoznamenal

V rámci posledních finančních výsledků lze sledovat relativně špatný výsledek výnosů z kategorie iPhone. Právě za tento špatný výsledek může především COVID-19, avšak ne z takového důvodu, jaký si asi myslíte. Apple byl totiž oproti minulým letem nucen představení iPhonů 12 a 12 Pro posunout až na další měsíc, tedy na říjen namísto září. Jablečné telefony se kvůli tomu začaly prodávat později, a tak Apple nemohl za kratší dobu získat v této kategorii bůhvíjaké výsledky. Abychom byli konkrétní, tak tržby z prodejů iPhonů klesly meziročně o 7 %, tedy o 6.2 miliardy dolarů. Dá se tedy očekávat, že se prodeje iPhonů pořádně projeví až v dalším čtvrtletí – ještě v září si totiž jableční zastánci mohli koupit pouze iPhone 11 z minulého roku a nikoliv iPhone 12, který vyšel v říjnu. Podle dostupných informací má start prodejů iPhonů 12 skvělá čísla – doufejme tedy, že se Applu daří.

Apple využil pandemie koronaviru

Co si budeme nalhávat, rok 2020 byl, potažmo stále je, jedním z nejhorších roků za poslední dobu. CEO kalifornského giganta, Tim Cook, však uvádí, že pandemie COVID-19 donutila Apple k dalšímu zamyšlení, a také k novým inovacím. Podle slov Cooka musela jablečná společnost kompletně „překopat“ určité postupy, aby se pandemii přizpůsobila. Kromě toho pak Cook uvádí, že se Applu díky novým inovacím podařilo letos přijít s nejpokročilejšími generacemi hardwaru, softwaru a služeb, které kdy existovaly. To se samozřejmě děje prakticky každý rok, avšak letošek měl údajně být v mnohém jiný – Apple musel upravit celý inovační proces, a to od vývoje hardwaru, přes sdílení oznámení a zpráv, až po způsob, kterým se jablečné produkty dostávají do rukou nových zákazníků. Cook celou situaci ohledně koronaviru přirovnává ke kompletní přestavbě letícího letadla, a to ze vzdálených kanceláří, tedy z ložnic, kuchyní a dalších míst, na kterých lidé pracují z home-office.

Nesplnění poptávky spotřebitelů

Kalifornský gigant jako takový ve finále dokázal z pandemie koronaviru těžit. To samé se ale nedá tvrdit o dodavatelích z jablečného dodavatelského řetězce. Apple bohužel kvůli koronaviru nemohl splnit poptávku spotřebitelů a momentálně stále není jisté, kdy se tohle změní. Letos se bohužel nemůžete jen tak odebrat k autorizovanému prodejci, anebo přímo do Apple Storu v zahraničí, a nový iPhone 12 si koupit. „Dvanáctek“ je letos bohužel vyrobeno žalostně málo a ne na každého musí nutně nový telefon vyjít, navíc k tomu jsou tady opatření. Není to ale pouze o iPhonech, které nejsou k dispozici. Kromě nich Apple taktéž není schopen vyrábět chtěný počet zařízení Mac, iPadů a Apple Watch. Podle Cooka Apple pracuje na obnově dodavatelského řetězce do původního rozpoložení opravdu velmi tvrdě. Není však jisté, kdy se vše ustálí.

5G iPhony přišly ve správný čas

Pokud jste sledovali představení iPhonů 12 společně s námi, tak zajisté víte, že jsme se konečně dočkali 5G u těchto zařízení. I přesto, že podporu 5G sítě nabízí konkurence už několik dlouhých měsíců, tak Cook uvádí, že s ní Apple přišel v ten správný čas. Apple totiž v poslední době velmi intenzivně pracoval s operátory, aby dokázal přinést tu nejlepší uživatelskou zkušenost při používání 5G- to ale samozřejmě platí především pro Spojené státy. V současné době Apple dokončil testování 5G s více než 100 operátory ve 30 regionech USA. Postupně by Apple měl spolupracovat s operátory po celém světě na dalším rozšíření 5G – tak doufejme, že se pořádného rozmachu této nové mobilní sítě dočkáme již brzy i u nás.

Práce na dálku je normální

Cook si myslí, že jakmile začne pandemie koronaviru jednoho dne ustupovat, tak se svět už nikdy nevrátí do starých kolejí. Před pandemií koronaviru bylo naprosto běžné, že většina lidí pracovala jednoduše na nějakém pracovním místě. Aby se rozšiřování pandemie předešlo, tak byli lidé nuceni využít home-office, tedy pokud tu možnost mají. Po této zkušenosti se ukázalo, že mnoho jedinců dokáže veškerou svou práci bez problémů provádět právě doma. Po koronaviru by se home-office tedy mohl pro mnoho jedinců stát naprostým standardem a někteří z nich už dost možná nebudou muset do práce dojíždět. Z tohoto opět bude Apple těžit, jelikož se předpokládá, že lidé budou dále investovat do nových iPadů a Maců či MacBooků.

Služby začínají strmě růst

iPhony, iPady, Macy, Apple Watch a další hardware k Applu neodmyslitelně patří. Kalifornský gigant však vyrábí taková zařízení, která jednoduše není nutné každý rok měnit – to znamená, že jableční spotřebitelé nemusí svá zařízení často obměňovat. To by pro Apple znamenalo obrovskou ztrátu a je více než jasné, že tato společnost potřebuje nějakým způsobem i nadále růst. Přesně proto začal kalifornský gigant investovat nemálo financí do starých, ale i nových služeb. Minulý rok jsme se například dočkali představení  TV+,  Arcade či  News+, před pár dny pak Apple přišel s balíčkem svých služeb s názvem Apple One. Zpočátku to vypadalo, že jablečné služby nebudou bůhvíjak oblíbené, v poslední době je ale začíná využívat čím dál tím více uživatelů. Vypadá to tedy, že se investice opravdu vydařila. Konkrétně v posledním čtvrtletí zaznamenal největší tržby v historii u App Store, cloudových služeb,  Music a u  Care. Růstu se dočkaly také výše zmíněné, nejnovější služby od Applu.