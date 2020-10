iPhony pro každého: Apple očekává u iPhonů prodejní růst, navzdory COVIDu

Nejistota způsobená globální pandemií koronaviru COVID-19 ovlivňuje i Apple a společnost se proto rozhodla, že nebude zveřejňovat informace o očekávaných objemech prodejů za nadcházející kvartál. Během včerejšího konferenčního hovoru s akcionáři však CFO Applu Luca Maestri přeci jen nějaké predikce týkající se prodejů uvedl.

I přes současnou turbulentní dobu způsobenou nejistotou na pozadí současné pandemie, v Applu očekávají udržení růstu prodejů během příštího kvartálu a to jak kontinuálně, tak meziročně. Loni Apple za poslední kvartál roku 2019 utržil obrat ve výši téměř 92 miliard dolarů, z čehož se podařilo vytvořit zisk převyšující 22 miliard dolarů. Letošní závěr roku by měl být ještě lepší, a postará se o to především velice široká produktová nabídka, která by měla dokázat oslovit celou škálu zákazníků.

Během konferenčního hovoru byla vyzdvihnuta především široká produktová nabídka iPhonů, kdy dle slov Tima Cooka Apple v současné době nabízí iPhone opravdu pro každého. A pokud se do nabídky Applu podíváme, je tomu skutečně tak. Nejlevnější nový iPhone (letošní model SE) je možné pořídit už za 12 990,-, zatímco nejdražší model Apple prodává (resp. bude prodávat za pár dní) za 33 990,-. Skutečně tak vzhledem k cenové politice pokrývá velice širokou část spektra a vybere si téměř každý.

A jak se zdá, Applu se tato strategie vyplácí. Nejen ze že velký zájem o nedávno představené novinky, i ostatní iPhony se prodávají velice dobře. A to se na potenciální hvězdy teprve čeká. Jak iPhone 12 Pro Max, tak iPhone 12 mini se dostanou do prodeje až v průběhu listopadu a zejména co se týče modelu 12 mini se dá očekávat, že půjde o prodejní trhák.