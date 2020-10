Šéf Applu: Prodeje iPhonů 12 a 12 Pro jsou zatím skvělé

Včerejší oznámení finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí s sebou přineslo i celou řadu dalších zajímavých informací, o které se s investory rozhodl podělit šéf společnosti Tim Cook. Jednou z těch nejzajímavějších, byť zřejmě i nejočekávanějších, je ta týkající se dosavadních prodejů iPhonů 12 a 12 Pro. Ty jsou totiž dle šéfa Applu opravdu dobré.

Přesná prodejní čísla jsme se sice od Tima Cooka jako již tradičně nedozvěděli, dosavadní průběh však ohodnotil jako opravdu skvělý a to zejména proto, že je řada iPhone 12 doposud nejsilnější řadou iPhonů v historii Applu a to nejen z hlediska výbavy, ale i variability modelů. Jedním z hlavních taháků pro u ní bude podle Cooka podpora 5G sítí, kterou Apple propaguje spolu s operátory takřka po celém světě, což prodejům zcela určitě pomáhá. “Dvanáctky” jsou tedy zkrátka opět trefou do černého.

Na oficiální data toho, jak velký zájem o nové iPhony je, si budeme muset počkat až do začátku příštího roku, kdy Apple opět oznámí výsledky za uplynulé čtvrtletí. Právě v těch se totiž nové telefony výrazně promítnou a přestože velmi pravděpodobně nebudeme znát jejich přesný počet, celkové tržby vytvořené kategorií iPhone budou zcela určitě tvořeny z většiny právě jimi – ostatně, jako každé předvánoční čtvrtletí. Apple bude nicméně o jejich úspěch minimálně v Číně ještě zabojovat, jelikož v té se v uplynulém čtvrtletí tržby z iPhonů propadly z 11,13 miliard dolarů na 7,95 miliard dolarů. Prostor k nápravě tu tedy rozhodně je.