Dodací doba některých Maců strmě narostla. Co za tím může být?

Zájemce o některé z výkonnějších Applem předpřipravených konfigurací 13” MacBooků Pro či 21,5” iMaců nyní zkrápí studená sprcha. Oficiální Online Story Applu po celém světě totiž hlásí, že je kalifornský gigant tyto stroje dodat i za více než čtyři týdny, což je doba, na kterou jsme v minulosti rozhodně nebyli zvyklí. Čím dál více jablíčkářů se proto začíná ptát, proč tomu tak je.

Asi nejlíbivějším vysvětlením zhoršené dostupnosti je příprava Applu na příchod strojů s procesory Apple Silicon. Tuto teorii sice nelze určitě smést ze stolu, avšak minimálně u iMacu jí lze bez větších obav vyvrátit. Se stolní sestavou osazenou ARMovým procesorem se totiž letos v žádném případě nepočítá. U 13” MacBooků Pro bychom se pak měli ARMů sice dočkat, avšak ty by měly zprvu jen doplnit současnou “Inteláckou” nabídku Applu. To jinými slovy znamená, že ani v tomto případě se nezdá být zhoršená dostupnost strojů zapříčiněna blížící se příchodem procesorů Apple Silicon, jelikož ty má Apple prodávat bok po boku stávajícím strojům a nikoliv místo nich.

Druhým možným vysvětlením je pak procesorové oživení řešeními od Intelu, které by mohl mít Apple s těmito stroji v plánu. Zatímco v případě iMacu by dávalo tato možnost smysl, jelikož na tom procesorově není rozhodně nejlépe a upgrade by si proto zasloužil, u 13” MacBooku Pro lze tuto věc prakticky vyloučit, jelikož se stroj dočkal aktualizace teprve letos na jaře. A i u iMacu lze ve výsledku nad blížícím se upgradem částečně polemizovat, jelikož se obecně očekává, že již v první polovině příštího roku Apple ukáže iMacy se zbrusu novým designem – a to jak ty velké, tak i malé. Bylo by tudíž poměrně zvláštní, kdybychom se teď dočkali upgradu, který by Apple za pár měsícu přebil novým designem. Stát se to samozřejmě může, ale Apple by si tím zcela určitě zadělal na solidní kritiku.

S ohledem na výše zmíněné možnosti a jejich (ne)pravděpodobnost se tak jako nejrealističtější vysvětlení pro zhoršenou dostupnost jeví problémy s výrobou související s pandemií koronaviru. Ty ostatně Apple před pár dny i u Maců přiznal, takže je možné, že se nyní právě toto doznání začalo v Online Storu odrážet.