Kdy se představí první Mac s Apple Silicon? O tomto termínu se mluví nejvíce

Letošní podzim má být na tiskové konference Applu skutečně bohatý. Již dlouhé měsíce se totiž hovoří o tom, že je má kalifornský gigant na toto období naplánované hned tři. První dvě už jsou nicméně zdárně za námi a zraky celého světa se tak začínají pomalu ubírat ke třetí, tedy poslední. I ta by totiž měla být velmi zajímavá, jelikož si na ní mají odbýt premiéru první Macy s procesory Apple Silicon. A díky čím dál většímu počtu úniků informací již víme, kdy by měla proběhnout.

Suverénně nejspekulovanějším termínem poslední Keynote Applu tohoto roku je úterý 17. listopadu. Tvrdí to alespoň čím dál větší počet zdrojů v čele s přesným leakerem Jonem Prosserem. I bez jejich potvrzení lze však říci, že dává tento termín z hlediska Keynote pro Apple asi největší smysl ze všech možných. Konference by se totiž uskutečnila zhruba měsíc po říjnové, což je dostatečně dlouhý odstup, ale zároveň by proběhla stále relativně dlouho před Vánoci, díky čemuž by tak neměl být problém produkty, které se na ní představí, právě nákupní vánoční horečku zasáhnout. Oficiálního potvrzení termínu se nicméně podle leakerů dočkáme až 10. listopadu, na který má mít Apple naplánované rozeslání pozvánek.

Co se pak týče obsahu Keynote, ta by se měla točit primárně kolem prvních Maců s procesory Apple Silicon. Jednat by se mělo konkrétně o 12” MacBook a 13” MacBook Air či Pro. Premiéru by si zde nicméně mohly teoreticky odbýt i lokalizátory AirTags, nové generace Apple TV a při troše štěstí i sluchátka AirPods Studio. Vyloučit se nedá ani odhalení oživené AirPower či nového MagSafe příslušenství pro nové iPhony. Vše však v tomto směru ukáže až čas.