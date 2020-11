Historie Zpřístupnění u Apple zařízení: Od Voice Overu po Živý poslech

Zpřístupnění je velice užitečnou součástí produktů od společnosti Apple. Jedná se o sestavu nastavení a přizpůsobení, díky které mohou jablečné produkty pohodlně využívat i uživatelé s nejrůznějšími handicapy. Jakým vývojem prošlo v průběhu let Zpřístupnění od Applu?

Když 8. června roku 2009 představoval Phil Schiller při WWDC funkce a aplikace tehdejší novinky – iPhonu 3GS – objevilo se v jednu chvíli na plátně logo Zpřístupnění, které firma používá dodnes. Schiller zdůraznil, že Applu na přístupnosti hodně záleží, a promluvil o funkcích VoiceOver, Zoom, inverze barev a mono audio. Asi jen málokdo tehdy tušil, kolik toho Apple do budoucna na poli přístupnosti dokáže.

Příchod funkcí Zpřístupnění do operačních systémů Applu byl postupný. Firma s příchodem operačního systému Mac OS X Tiger v roce 2005 zavedla u svých počítačů funkci VoiceOver, a když byl o dva roky později představen první iPhone, řadu lidí zajímalo, zda se jí dočká i on. První iPhone sice tento prvek zpřístupnění postrádal, Apple ale v roce 2008 zavedl funkci VoiceOver u svého iPodu nano a na Macu bylo možné jejím prostřednictvím pracovat s iTunes, takže i zrakově handicapovaní mohli kopírovat hudbu do svého iPodu. Změna nastala s příchodem operačního systému iPhone OS 3 a iPhonu 3GS, jehož majitelé konečně získali možnost nechat si od svého přístroje “přečíst”, na jaké položce právě drží prst, případně jaký obsah je právě zobrazen na displeji. VoiceOver ale nebyl jediným prvkem zpřístupnění – uživatelé mohli u podporovaných aplikací využít také funkce přiblížení displeje iPhonu, přepnout na invertní barvy nebo nahradit stereo zvuku mono zvukem pro hlasitější poslech.

Funkce Zpřístupnění nabízel také iPod touch třetí generace, na jaře roku 2010 přišel i iPad s jejich podporou. iPad byl také prvním Apple zařízením s aplikací iBooks a iBooks Store, která spolupracovala s VoiceOverem. Zpřístupnění na iPadu první generace bylo zároveň také jistou předzvěstí toho, co měl v tomto směru později přinést operační systém iOS 4, přibyla také nová gesta pro VoiceOver nebo funkce Touch Typing. Na podzim roku 2010 pak společnost Apple přišla s operačním systémem iOS 4, který nabídl podporu Bluetooth klávesnic, podporu hmatových displejů nebo třeba zmíněný Touch Typing. Další vylepšení přišlo s příchodem iPhonu 4S, který přinesl hlasovou asistentku Siri. Ta sice není prvkem zpřístupnění jako takovým, v mnoha směrech ale usnadňuje práci s iPhonem.

Operační systém iOS 5 zbavil uživatele nutnosti připojování telefonu k počítači – aktualizace probíhaly formou OTA (Over-The-Air). Funkci VoiceOver bylo možné využít také k aktualizaci a nastavení iPhonu, Apple přidal také nové hlasy, funkce Zoom se dočkala nových možností ovládání a přizpůsobení. U fotoaparátu přibyla funkce detekce obličeje, přičemž systém byl schopný prostřednictvím VoiceOveru uživateli oznámit, kolik tváří se nachází na záběru. Funkce Chooser zase umožňovala seřazení prvků na webových stránkách v abecedním pořadí, což uživatelům značně usnadňovalo orientaci na webu. Spolu s operačním systémem iOS 5 Apple zavedl také možnost nastavení různých typů vibrací a výstrahu LED světlem, uživatelé získali také více možností připojení sluchadel s Bluetooth konektivitou.

S dalšími aktualizacemi operačního systému iOS se zlepšovaly také funkce a možnosti zpřístupnění. V operačním systému iOS 6 přibyla například funkce Assistive Touch a Asistovaný přístup, VoiceOver se dočkal dílčích vylepšení. iOS 7 přinesl řadu možností přizpůsobení vzhledu – uživatelé mohli zvýraznit obrysy tlačítek, snížit průhlednost, navýšit kontrast nebo třeba nastavit tučnější či větší písmo, a v Ovládacím centru bylo nově možné rychle a snadno aktivovat VoiceOver či Assistive Touch. Vylepšování přístupnosti se ale neomezovalo jen na software, a uživatelé se postupně dočkali také sluchadel s cerfitikací MFi. Operační systém iOS 7 také přinesl uživatelům možnost přizpůsobení skrytých titulků u pořadů a filmů na iTunes. S příchodem rozměrnějších iPhonů 6 a 6 Plus zavedla společnost Apple také funkci Display Zoom, operační systém iOS 8 zase uživatelům nabídl více možností zjednodušení psaní na klávesnici nebo hlas Alex, známý z Mac OS X.

Postupně byla zavedena podpora spolupráce VoiceOveru a Assistive Touch s funkcí 3D Touch, s příchodem iOS 10 se uživatelé zase dočkali funkce přepisu hlasové schránky, hlasových popisků fotografií a lupy s řadou užitečných funkcí. Přibyly také barevné filtry pro displej, podpora konektivity se zařízeními a ulehčující telefonní hovory pro sluchově handicapované. S příchodem iOS 11 přišla podpora VoiceOver pro Drag & Drop, podpora gest pro majitele iPhonů X a možnost deaktivace pozornosti u Face ID. Po vydání operačního systému iOS 13 s tmavým režimem se uživatelé dočkali funkce chytré inverze barev, možnosti psaní pro Siri (včetně možnosti psaní z hmatových displejů) a vylepšených možností pro Živý poslech.